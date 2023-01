’t Schijnwerpertje presenteert ‘Kwartet in Bed’: “Een komedie in ons dialect”

Met de vijf voorstellingen van ‘Kwartet in Bed’ tussen 11 en 19 februari pikt ’t Schijnwerpertje de draad weer op die corona abrupt doorknipte. Na twee jaar sudderen zijn de acteurs en drijvende kracht Luc Callewaert extra enthousiast om Poelkapelle te amuseren met wat ze het best kunnen: komedie in het dialect.

Doordat ’t Schijnwerpertje traditioneel in februari speelt konden de Poelkapelse acteurs met ‘Niet lachen, het is een drama’ in 2020 nog net de coronamaatregelen ontwijken, maar in 2021 was het toch prijs. Toen zaten ze al volop in de voorbereidingen van ‘Kwartet in Bed’ wanneer de maatregelen verstrengden en alles afgeblazen werd. “6.500 flyers moesten we in de vuilbak gooien”, zegt regisseur Luc Callewaert. “De affiches hebben we wel kunnen recupereren door de datum te overplakken. Net als de programmaboekjes, want daar staat geen datum op.”

Zo krijgt Poelkapelle op zaterdag 11, zondag 12, vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 februari een komedie voorgeschoteld die al twee jaar staat te pruttelen. Het verhaal van ‘Kwartet in bed’ speelt zich af in B&B ’t Aards Paradijs – het vroegere dorpscafé Het Hemelsbreed Verschil – waar uitbaters Eddy en Betty onder andere het tv-programma ‘Kwartet in Bed’ over de vloer krijgen voor onaangekondigde opnames. “Uiteraard is het opnieuw een komedie en zoals altijd spelen we in het dialect, onze moedertaal”, zegt Luc Callewaert.

“Omdat het ook onze veertigste vertoning is, trakteren we met een drankje. Zelf ben ik er al 38 of 39 jaar bij. Rudy Vanhaverbeke is de enige van de oorspronkelijke acteurs die er nog bij is.” “Ik was toen pas 19 jaar. Ik durf niet meer kijken naar de foto’s van toen. Nu ben ik 61”, lacht Rudy.

In 2020 lokte ’t Schijnwerpertje nog 1.200 à 1.300 toeschouwers naar De Poelkring. “Het is nog afwachten welke impact die twee jaar afwezigheid zal hebben op de publieke opkomst”, vervolgt Luc. “Wij staan alvast te popelen om iedereen weer te zien lachen. De mensen kunnen vanaf zaterdag 14 januari hun tickets kopen via www.ticketwinkel.be. Op zaterdag 14 januari houden we ook nog een fysieke ticketverkoop in De Poelkring. Vanaf maandag 9 januari repeteren we in de zaal en zal het decor grotendeels klaar zijn.”