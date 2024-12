’t Saam brengt jeugdtheater met livemuziek en zang

Jaarlijks wordt door ’t Saam uit Diksmuide een voorstelling gegeven. Het ene jaar is dat Vonk met het schoolkoor, het daaropvolgende jaar is het een toneelvoorstelling met livemuziek en zang. Dit jaar brengen ze het toneelstuk ‘Midzomernachtsdroom’, geschreven door oud-leerkracht Tom Durie en herwerkt door de leerlingen.

“Er staan een 40-tal leerlingen op het podium die ondersteund worden door een aantal leerkrachten. Ook voor de opbouw van het podium, de kostumering en dergelijke kunnen we rekenen op de hulp van leerkrachten”, legt leerkracht Nele Depuydt uit.

“Wat wij brengen is vrij uniek in het schooltheater. Het samenspel tussen de acteurs, de live-ondersteuning door de band gevormd door leerlingen en het schoolkoor zorgen voor een uniek en smaakvol geheel. De ondersteuning van de muziek is volledig aangepast aan het stuk. De regie is in handen van Jitske Vanacker en Willemijn Clement. Jitske is lid van De Toverlantaarn en Willemijn speelde zelf al amateurtoneel. Voor de muziek zorgen Joke Bekaert en Hannelore Danneels.”

Betoverd bos

Het stuk is geschreven door Tom Durie naar een werk van Shakespeare en gaat over twee ongelukkig verliefde paren die op een zomernacht het betoverd bos inwandelen. Een verhaal met Oberon, elfen, feeën, bosgeesten, kobolden en nog veel meer. Een kluwen van hekserij, betovering, misverstanden en dergelijke meer waarbij de verliefde paren zich achteraf afvragen of het wel echt is gebeurd of maar een droom is geweest. Een stuk dat boeit van begin tot einde.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 15 februari om 20 uur en zondag 16 februari om 15 uur in CC Kruispunt Maria Doolaeghestraat 2B in Diksmuide. Tickets voor de voorstelling zijn vanaf begin januari te verkrijgen via tiketaloysius@tsaam.be voor de prijs van 10 euro en op de campus Aloysius, lokaal A16 iedere vrijdagmiddag.

(ACK)