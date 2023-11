Spiegeltheater brengt een beklijvend stuk over dementie: “Rollercoaster van emoties”

In de Spiegelkapel op De Ruiter speelt Spiegeltheater in december zes keer het toneelstuk ‘Vader’. Een zware opdracht voor de acteurs, want ze dompelden zichzelf maandenlang onder in de wereld van dementie. “We kwamen terecht in een rollercoaster”, getuigt hoofdrolspeler Jo Ballyn.

“Dit moet zowat de zwaarste opdracht zijn die ik ooit bij Spiegeltheater heb gekregen”, bekent Jo Ballyn. “Het is een zwaar thema met een actuele inhoud. De wereld van dementie was tot voor kort een ver van mijn bed-show. Het traject dat we sinds enkele maanden afleggen tijdens de repetitieperiode duwde ons, acteurs, met de neus op de feiten.”

“Het toneelstuk wil in een kort tijdsbestek de evolutie van een dementerende man in kaart brengen en dit is beangstigend. Je komt als acteur terecht in een rollercoaster van emoties die je echt murw maken. In deze voorstelling komt alles in een versneld tempo op je af, al blijkt dat dementie in bepaalde gevallen ook in de werkelijkheid snel kan evolueren.”

Sereniteit

“Ik heb als voorbereiding op de afdeling voor dementie van een zorginstelling in Gits enkele uren tussen de bewoners doorgebracht. Het heeft me diep geraakt. De realiteit dwingt je ertoe het gegeven tijdens de repetities met de nodige sereniteit te benaderen. Die ervaring bezorgde me af en toe koude rillingen. Alle respect voor het zorgpersoneel dat het beste van zichzelf geeft om deze mensen met de nodige waardigheid te benaderen”, besluit Jo Ballyn.

Jo speelt de rol van de dementerende vader in het gelijknamige stuk van auteur Florian Zeller in een vertaling van Jef Depaepe en geregisseerd door Kurt Velghe. Nele Vervaeck, Stijn Vandenhende, Kathy Casier, Peter Van den Broecke en Jasmien Porteman staan samen met hem op het podium.

Er zijn zes voorstellingen van ‘Vader’ in de Spiegelkapel op De Ruiter van 1 tot en met 10 december. Tickets kosten 12 euro en worden besteld via de website van Spiegeltheater.