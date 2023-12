SOIREE PERPLX stelt twee premières voor van jonge, talentvolle makers

Op zondag 10 december zakken niet één maar twee beloftevolle circusgezelschappen af naar de Budascoop van Kortrijk om de première van hun voorstelling te spelen. Dit in kader van SOIREE PERPLX, een samenwerking van circuswerkplaats PERPLX en Schouwburg Kortrijk.

PERPLX is een van de vier structureel erkende circuswerkplaatsen binnen Vlaanderen. “Het onderscheidt zich van de andere drie werkplaatsen door zich specifiek te focussen op jonge makers die aan het begin staan van hun carrière. PERPLX ondersteunt deze (inter)nationale makers via financiële ondersteuning tot residenties en artistiek advies. Onder de noemer SOIREE PERPLX organiseert PERPLX samen met gerenommeerde cultuurhuizen tijdens het cultuurseizoen interessante voorstellingen, bij voorkeur premières”, zegt Aukelyn Allary, artistiek coördinator.

Harvey Cobb, winnaar BNG Bank Circusprijs 2022, onderzoekt in zijn Engelstalige voorstelling ‘Pink Boots and An Alcoholic Sock Puppet’ de relatie tussen zichzelf en het publiek. “Want hij is de man, de God. En als publiek mag je best gelukkig zijn, misschien zelf euforisch, dat je de kans krijgt om hem te aanschouwen. Gaandeweg leert Harvey dat de rollen zich omdraaien: zonder het publiek is hij niemand. Er ontstaat een wederkerige band die onderhouden moet worden. Wat wil het publiek? Wat hebben ze nodig? Wat verwachten we van elkaar? ‘Pink Boots and An Alcoholic Sock Puppet’ doet je lachen, huilen, maar je ook vragen stellen of alles compleet fout loopt of juist volgens plan gaat”, legt Aukelyn uit.

“Harvey Cobb is iemand die zich moeilijk laat definiëren. Een komisch type, een soort van jongleerder, zeker een gastheer, en bijna een artiest dekt zo ongeveer de lading. Zijn stijl? Een mix van belachelijke onzin, kwetsbare oprechtheid en heel veel roze rubberlaarzen.” De voorstelling van Harvey Cobb kadert in een Double Bill met Lemon Press Collective. De Belgische première van de poëtische voorstelling ‘The Trace of the Snail’ is echter al uitverkocht.