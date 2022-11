Sint-Michielsgilde brengt ‘Alles komt in orde’ in Beveren

De Beverse Koninklijke Sint-Michielsgilde schitterde nog maar pas op de planken voor het Landjuweelfestival of ze brengt vanaf vrijdag 2 december al de toneelvoorstelling ‘Alles komt in orde’ van de Canadese schrijfster Catherine-Anne Toupin.

“Na de succesvolle deelname aan het Landjuweelfestival in Turnhout staan we alweer voor onze volgende toneelvoorstelling Alles komt in orde van de Canadese schrijfster Catherine-Anne Toupin en in een regie van onze huisregisseur Steven Duyck”, aldus voorzitter Marc Depla aan de vooravond van het 98ste (!) speelseizoen van de Koninklijke Sint-Michielsgilde.

Verhaal

De voorzitter licht alvast kort het verhaal toe. “Alies en Ben wonen nog maar pas in hun nieuwe appartement en doen hun best om na een moeilijke periode wat rust te vinden. Onverwachts moeten ze het opnemen tegen hun overburen, een ouder echtpaar en hun zoon. Dit onconventionele trio, dat verraderlijk hun intimiteit verstoort, zal in veel opzichten hun leven voor altijd veranderen. Alies en Ben balanceren op het dunne touw tussen wat tastbaar en ondenkbaar is. Het stuk is een bevreemdende met zwarte humor overgoten psychologische thriller. Vijf acteurs komen op de scène: vaste waarde Renate Laconte uit Beveren, Dries Werbrouck uit Egem, Stijn Minne uit Tielt en twee nieuwe acteurs die al heel wat jaren toneelervaring hebben: Liesbet Desmet uit Moorslede en Siegfried Vuylsteke uit Kortemark. Siegfried is een geboren Bevernaar”, aldus de voorzitter.

Toekomst?

Hoewel de Sint-Michielsgilde een meer dan gevestigde waarde is in Beveren én het nationale toneellandschap, maakt Marc Depla zich zorgen over hun toekomst. “Het Parochiaal Centrum gaat over in andere handen. In 2024 zouden we hier 100 jaar actief zijn, maar of er nog een toekomst voor ons is, is onzeker en hangt af van de nieuwe uitbater. Gesprekken zijn er nog niet geweest, maar we kijken er wel naar uit. Het stadsbestuur is op de hoogte en kijkt mee uit naar een oplossing. We zijn een puur Beverse gilde met een grote reputatie en zouden niet graag moeten uitwijken. Er is al een armoede aan cultuur in onze gemeente. Als wij vertrekken, zijn er enkel nog appartementen en fabrieken!” (SM)