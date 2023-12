Sint-Jansgilde laat je lachen met ‘Drie is teveel’

In januari wordt het weer lachen geblazen in Den Tap want toneelvereniging De Sint-Jansgilde speelt er maar liefst negen keer de komedie ‘Drie is teveel’ van Johan Blaaser Sr. in een regie van Patrick Deleu. Ook dit jaar vliegen de kaartjes de deur uit. Een week na de start van de kaartverkoop waren er al 1.500 tickets verkocht.

‘Drie is teveel’ werd geschreven door Johan Blaaser Sr. Het stuk ging op 1 augustus 1961 in première en werd geregisseerd door zijn zoon Jan Blaaser. Het stuk gaat over de familie Vandersande die bezoek verwacht van de steenrijke familie Oldenbach. “Zij hebben een huwbare zoon in de aanbieding en een verbintenis met Liza, de dochter des huizes, zou mooi meegenomen zijn. Dit is echter niet naar de zin van Liza”, doet voorzitter Rik Minne de korte inhoud uit de doeken. “Met de hulp van hun betrouwbare butler beraamt ze een plan om de tot in de puntjes voorbereide ontvangst te doen mislukken. Vader en moeder Vandersande, ten einde raad, moeten een beroep doen op de toevallig aanwezige loodgieter om de huisknecht te vervangen. Dit was echter niet hun beste idee want vanaf dat moment loopt alles letterlijk in de soep.”

Patrick Deleu is de regisseur van dienst. De cast bestaat uit de vertrouwde gezichten: Rik Minne, Ignace Depouvre, Friede Landerwyn, Julie Dewelter, Cherley Vermeulen, Geert Storme, Marlies Depouvre, Stefaan Demuynck, Lorenz Strobbe, Dries Vanacker, Mieke Mostaert en Giovani Tommeleyn.

Vlotte verkoop

De afgelopen weken waren de regisseur en de acteurs al volop aan het repeteren in Den Tap, waar ook al een deel van het decor werd opgesteld. “We spelen het stuk negen keer”, vertelt Rik. “De première is op zaterdag 13 januari en we sluiten de reeks af met een middagvoorstelling op zondag 28 januari. Kaartjes zijn te verkrijgen via de link naar Ticketwinkel.be op de website of de Facebookpagina. “Het is al het tweede jaar dat we onze tickets verkopen via Ticketwinkel. Vroeger organiseerde we nog altijd begin december een fysieke ticketverkoop, maar nu is dat niet meer nodig”, pikt Ignace Depouvre in. “De kaartverkoop begon op 2 december en loopt als een trein. In de eerste week gingen al 1.500 tickets de deur uit. De zaterdagen zijn al zo goed als uitverkocht, maar op de andere dagen zijn er wel nog plaatsjes beschikbaar, al zal het voor de snelle beslissers zijn.”