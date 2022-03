Sibille Debacker uit Meulebeke is nu ook gediplomeerd toneelregisseur: “Een boeiende zoektocht”

De 44-jarige Sibille Debacker behaalde in volle coronatijd haar diploma van toneelregisseur. Een puike prestatie van een jongedame die allerminst verlegen is om haar carrière nu en dan een andere wending te geven.

“Na mijn studies humane wetenschappen aan De Bron in Tielt wilde ik dolgraag toneel volgen aan het conservatorium in Gent”, steekt Sibille Debacker van wal. “Ik slaagde voor het ingangsexamen, maar weldra ondervond ik dat ik nog te jong was om met die studies verder te gaan. Ik schakelde vlug over naar een andere passie van me en studeerde af als maatschappelijk assistent.”

“Ik was achtereenvolgens aan de slag bij het Jongerenadviescentrum Izegem-Tielt en als leerlingenbegeleidster aan De Bron. In januari 2021 nam mijn carrière opnieuw een wending. Ik vond een nieuwe uitdaging als stafmedewerker bij Teleonthaal (106) in Brugge. Mijn taak bestaat nu hoofdzakelijk uit het helpen van de vrijwilligers bij hun basisopleiding en hen verder ondersteunen.”

Toneelkriebels

“Ondertussen bleven de toneelkriebels bij mij actief. Toen ik lid was van de Chiro heb ik heel veel toneelstukjes gestalte helpen geven en tijdens mijn humaniorastudies kreeg ik de toneelkriebels pas echt te pakken toen we met het schooltoneel een opvoering brachten van Matilda, een spannend stuk van Roald Dahl in een regie van Wim Dewulf.”

“Ik ben vrij laat bij de Karel van Mander Ghesellen terechtgekomen. Mijn huwelijk met Pieter Dewulf en de opvoeding van onze twee flinke dochters Lune en Nina zat daar voor iets tussen. Mijn allereerste rol bij de Karels was die van de strijkster in het stuk Het Atelier. Tijdens één van onze vele toneelbijeenkomsten werd het idee geopperd om met een jeugdtheater van start te gaan onder de vleugels van de Karels. ‘Studio K’ was geboren en zou een podium schenken aan jongeren tussen 13 en 18 jaar.”

“Nu ik opnieuw over meer tijd beschik, groeide bij mij het verlangen om een regieopleiding te volgen. Vanuit mijn interesse voor het ruimer geheel groeide bij mij het verlangen om meer te weten over het proces hoe zoiets tot stand komt. Ik kon dit realiseren bij Steven Duyck. Regisseren betekent groeien in het toneel zelf. Spelen is vooral inspelen, is bewegen is acteren vanuit jouw lijf. Een stuk regisseren is steeds een wisselwerking met de spelers, het is een boeiende zoektocht naar de gulden middenweg om dan uiteindelijk de knoop door te hakken. Ik ben vooral in de ban van sociaalartistieke projecten.”

Studio K

“De geboorte van Studio K was voor mij het godsgeschenk om mijn ideeën gestalte te geven. Helaas, corona stak hier een stokje voor en er kon niet gerepeteerd worden met de groep van 13 jongeren. Er bleef dus voor mij niets anders over dan voor mijn eindwerk te kiezen voor een monoloog. Ik ben ontzettend blij dat de Karels me die kans geschonken hebben. Ondertussen is Studio K van start gegaan. Op 20, 21 en 22 mei 2022 brengen zij Koning Oedipus terug tot leven. Voor de regie zorgt Bas Maertens.”