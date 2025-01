Schilderij komt tot leven: Voorstelling rond ‘Het Hanengevecht’ van Emile Claus

Op vrijdag 17 januari vindt de voorstelling ‘Het Hanengevecht’ plaats in de Schakelbox in Waregem. Dit is een re-enactment door toneelverenigingen De Zingende Sterren en Nut en Vermaak in samenwerking met tal van Waregemse verenigingen die deelnemen aan dit project dat het Emile-Clausjaar afsluit.

Op het schilderij Het Hanengevecht (1882) van Emile Claus staan zo’n 35 vooraanstaande Waregemnaars afgebeeld. Van een tiental afgebeelde mannen en één vrouw staat de identiteit vast. Lieven Vuylsteke schreef een boeiende theatertekst die deze mensen opnieuw tot leven brengt tegen de socio-historische achtergrond van Waregem in de tweede helft van de negentiende eeuw: de aardappelplaag, de crisis in de textiel, de schoolstrijd…

“Na heel wat opzoekingswerk en het leren kennen van hun sociale en culturele achtergrond, schreef ik de tekst”, vertelt Lieven Vuylsteke. “De charme van deze voorstelling is dat het met zoveel verschillende verenigingen uit Waregem tot stand kwam. Het schilderij is dus verbonden aan Waregem. De monologen werden met de acteurs van toneelverenigingen De Zingende Sterren en Nut en Vermaak ingeoefend. Met alle figuranten samen hadden we twee repetities. Die mensen allemaal samen te brengen was geen makkelijke opgave. Ik maak mij sterk dat dit moet lukken.”

Zeven monologen

“Zeven van de afgebeelde personen krijgen in deze voorstelling opnieuw een stem: meester Hoornaert, notaris Du Faux, grafdelver Deconinck, cafébaas Desmet, Marie Vullers, vlashandelaar Vullers en Louis Du Faux”, gaat de Waregemnaar verder. “In een proloog vertelt Chris Devos hoe een ontmoeting met een Zuid-Afrikaanse schilder leidde tot een geschilderde kopie van het werk dat nu bij hem thuis hangt (zie foto). Deze zeven monologen worden afgewisseld met de hanengevechten zelf: zo’n 25 figuranten veranderen dan van bevroren personages in het schilderij in actieve kijkers en supporters van het hanengevecht.

Geen hanen

In de theatervoorstelling zelf zijn natuurlijk geen hanen te zien. Het hanengevecht kan je enkel volgen door de reacties van de figuranten. De figuranten gingen we onder andere zoeken bij de Statievrienden, Waregemse Verhalen, de tennisclub WGTC Waregem, de Koninklijke Cinéclub, Atelier Offline”, aldus Lieven Vuylsteke.