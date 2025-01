Schepen Stefan op de planken met Volksvermaak

Cultuurvereniging Volksvermaak staat binnenkort op de planken met een reeks voorstellingen. Onder andere kersvers schepen en voorzitter van Volksvermaak Stefan Cardoen vertolkt mee het stuk ‘De roze ridder’. “Ik geniet er gewoon van om onder de mensen te zijn.”

Stefan Cardoen beleeft drukke tijden. De 52-jarige Dadizelenaar legde onlangs de eed af als nieuwe schepen. Als lijstduwer van STERK behaalde hij samen met de hele partij een mooi verkiezingsresultaat in oktober. “Als nieuwe schepen staan er onmiddellijk heel wat vergaderingen op de agenda en net nu zijn we ook met Volksvermaak volop aan het repeteren voor onze voorstellingen eind januari en begin februari. De combinatie is niet altijd eenvoudig”, aldus Stefan, die ook nog werkzaam is bij Finterio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het importeren van deur- en meubelbeslag.

Toneel is uitlaatklep

Voor de nieuwe schepen is Volksvermaak een echte uitlaatklep. “Ik schrijf en lees zelf graag toneelstukken en sta ook graag op het podium. Maar door deel uit te maken van de cultuurvereniging ben ik ook vaak onder de mensen en weet je wat er leeft. Ik wil me dan ook de komende jaren verder blijven inzetten voor die mooie groep, al weet ik niet of ik nog zelf op de planken zal staan. Sinds oktober repeteren we tot drie keer toe per week, maar ‘s avonds heb ik als schepen ook verschillende vergaderingen”, aldus de Dadizeelse vrijgezel.

Hilarisch stuk

Volksvermaak brengt tot zes keer toe het stuk De roze ridder. Inmiddels zijn er al meer dan 1.100 kaartjes de deur uit. “Het is echt een van de meest hilarische stukken die we ooit gespeeld hebben, op vraag van onze regisseur Carina Duyck.”

Ondertussen probeert Stefan zichzelf ook volop in te werken als schepen. Hij heeft onder andere de bevoegdheden milieu en landbouw. “Als landbouwerszoon zijn die op mijn lijf geschreven. Het is nu aan mij om de komende jaren te tonen wat ik in mijn mars heb. Van STERK krijg ik alvast veel vertrouwen en dat doet deugd.” (BF)