Schaterlachen bij ‘t Fonteintje

Theater ‘t Fonteintje brengt in de Wijnendaalse parochiezaal negen opvoeringen van de komedie ‘Van herte gecondoleerd’, een bij momenten hilarisch stuk. Het verhaal draait rond de dood van Jozef De Volder, zijn kinderen en schoonkinderen. Op zich tragisch, maar toch wordt het schaterlachen.

De voorstellingen hebben plaats op de vrijdagen 15 en 22 november om 20 uur, op de zaterdagen 9, 16 en 23 november om 20 uur, op de zondagen 10, 17 en 24 november om 18 uur en op maandag 11 november om 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 10 euro. De kaarten zijn online verkrijgbaar via www.ticketwinkel.be. De verkoop loopt als een trein.

Elf acteurs verschijnen ten tonele: Niels Devisch, Aurélie Lammertyn, Didier Lingier, Stijn De Boever, Frederik Vanbesien, Elien Vanden Bussche, Yuna De Meulenaere, Nancy Vanhoutte, Marie-Jeanne Uittenhove, Johan Scharlaeken en voorzitter en pionier van de kring Norbert De Cuyper. De regie is in handen van de ervaren Martine Geerinckx. Zij heeft het stuk van auteur Jack Staal stevig bewerkt en de personages herschreven op het lijf van de acteurs van ’t Fonteintje. “Het mag dan om een overlijden en begrafenis gaan, er zal flink gelachen worden”, belooft ze. “We brengen een komedie met herkenbare personages, grappige situaties en een toch wel heel bijzondere familie.”

Eigen kist timmeren

Leuk detail: de overleden Jozef De Volder wordt vertolkt door Johan Scharlaeken, die tegelijkertijd de leiding van de decorbouw in handen heeft. Misschien mag hij wel zijn eigen doodskist timmeren…

Theater ’t Fonteintje heeft een lange traditie van het vertolken van volkstoneel. Ereburgemeester Norbert De Cuyper richtte in 1978 de kring op en heeft in bijna alle producties meegespeeld, destijds vaak de hoofdrol. Alleen vorig jaar in het stuk Het Atelier was hij er uitzonderlijk niet bij. “Dankzij ‘t Fonteintje ben ik in de politiek gerold en uiteindelijk burgemeester geworden”, zegt hij. “Het toneel in Wijnendale heeft me bij de mensen bekend gemaakt.”

Norbert is intussen 81 jaar en speelt momenteel liever kleinere rollen. Met minder tekst, want de dialogen uit het hoofd leren, valt niet te onderschatten. (JS)

theatertfonteintje.weebly.com