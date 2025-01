Sarah voor het eerst op de planken bij Nut&Vermaak: “Een toffe, gezellige groep”

Toneelkring Nut&Vermaak uit Lichtervelde brengt in februari de voorstelling ‘Vendetta! Vendetta! Vendetta!’. Voor het eerst vinden de voorstellingen plaats in Cultuurhuis De Keizer. Sarah Vandenberghe staat voor het eerst op de planken bij de toneelvereniging.

‘Vendetta! Vendetta! Vendetta!’ vertelt het verhaal van de onfortuinlijke weduwe barones Thérèse de Courwaremme, die na het overlijden van haar echtgenoot de gevolgen van zijn onverantwoorde gedrag moet dragen. Door de zware financiële problemen moet ze haar intrek nemen in een kleine woning.

Hobby

Voor Sarah Vandenberghe (26) is het de eerste keer dat ze meedoet bij Nut&Vermaak. “Ik speel de rol van Antonietta Vendetta, de jongste zus van de drie Vendetta’s. Een maffiafamilie die vroeger in het huis woonde waar de barones nu woont. Wij hebben daar ergens drugs verstopt, en willen die terug.”

Sarah woont samen met haar partner Zeger Deketelaere (29) in de Statiestraat, en is lerares wiskunde in Roeselare. “Het is de eerste keer dat ik meespeel bij Nut&Vermaak. Vroeger volgde ik drama en toneel in Lichtervelde en daarna Roeselare. Intussen werk ik vier jaar, en is de tijd er om mijn hobby opnieuw op te nemen.”

“Het is geen hoofdrol, eerder een middelmatige tot kleine rol. Ik speel een niet al te snugger persoon, en het is wel eens tof om ‘onnozel’ te mogen acteren. We startten in oktober met de repetities en repeteren elke dinsdag en donderdag. Nut&Vermaak is een toffe, gezellige groep waar veel wordt gelachen. De mooiste rol die ik ooit speelde was in ‘Merci facteur’, een eerder groter toneelstuk in Trax in Roeselare, een productie van de Spil en Le Bateau Feu uit Duinkerke.”

Praktisch

De toneelvoorstellingen vinden plaats op donderdag 20 februari, vrijdag 21 februari en zaterdag 22 februari telkens om 20 uur, in Cultuurhuis De Keizer (Neerstraat 11). Kaarten in voorverkoop kosten 11 euro, te reserveren bij Steffi Denys, steffidenys@gmail.com of 0494 24 16 02, vanaf 13 januari.

‘Vendetta! Vendetta! Vendetta!’ is een stuk van auteur Luuk Hoedemaekers in een regie van Janine Vandeleene.