Reinhold Neels (81) zet stapje terug bij toneel-en cultuurvereniging Volksvermaak Dadizele : “Acteren is iets dat in je zit”

Toneel-en cultuurvereniging Volksvermaak Dadizele staat binnenkort op de planken met de klucht ‘Hotlips’. Voor Reinhold Neels (81) wordt het hoogstwaarschijnlijk zijn laatste voorstelling. Hij kan terugblikken op een jarenlange carrière binnen de toneel- en operettewereld.

Naar jaarlijkse gewoonte brengt toneel- en cultuurvereniging Volksvermaak in het voorjaar een reeks voorstellingen. Dit jaar werd er gekozen voor de klucht ‘Hotlips’. “Een stuk dat we eigenlijk al twee jaar geleden zouden brengen. Door de coronacrisis werden de repetities stilgelegd. In aanloop naar deze nieuwe reeks voorstellingen zijn we in vergelijking met andere jaren later beginnen repeteren. Het was opmerkelijk hoe goed onze acteurs nog in hun rol kropen”, aldus Stefan Cardoen, voorzitter van Volksvermaak.

Hotlips wil de aardbol veroveren. De firma Cos und Metics, die deze allernieuwste lippenstift heeft ontworpen, wil een wereldwijde reclamecampagne voeren. Charlotte, een topmodel, wordt hiervoor aangezocht. Totdat Mia, haar zus, ten tonele verschijnt. Minder bedeeld door moeder natuur en daardoor gefrustreerd tot en met, wil zij te allen prijze dat contract in de wacht slepen. En alle hulp is daarbij welkom. Een conciërge die kan hypnotiseren. Een lifthersteller die de Duitse taal spreekt, of toch ongeveer. Het doel heiligt de middelen. Met andere woorden: de strijd van de volslanke vrouw in het wereldje van topmodellen.

Muzikaal

Voor Reinhold Neels wordt de reeks voorstellingen extra speciaal. Voor de 81-jarige Dadizelenaar is het hoogstwaarschijnlijk de laatste keer dat hij nog meespeelt in een toneelvoorstelling. Nadat Reinhold en zijn vrouw José in 1977 in Dadizele kwamen wonen, sloot Reinhold zich enkele jaren daarna aan bij toneel-en cultuurvereniging Volksvermaak. “Maar toneel spelen doe ik al een pak langer”, zegt Reinhold enthousiast. Als jonge tiener sloot hij zich aan bij het Iepers Operette Gezelschap. Binnen de familie Neels waren verschillende mensen erg muzikaal aangelegd. “Door de liefde voor muziek belandden we eigenlijk ook in de wereld van toneel.” Reinhold bleef tot 1981 aangesloten bij het Iepers Operette Gezelschap. “Ik leerde er ook mijn vrouw kennen.”

Terwijl Reinhold al meespeelde bij Volksvermaak was hij ook nog lid van twee Rumbeekse toneelverenigingen. Zo stond hij ook al bij De Vlaamse Zonen en bij De Verenigde Vrienden op de planken. “Ik speelde enkele keren mee in drie voorstellingen per jaar. We brachten komedies, maar ook serieuze stukken. Acteren, dat is iets wat in je zit”, aldus Reinhold, die tijdens zijn beroepscarrière turnleerkracht was in de plaatselijke Dadizeelse basisschool.

Roker

Bij elke vereniging waarin Reinhold speelde voelde hij zich al snel thuis. “Samen repeteren en toeleven naar een voorstelling schept een band. Ik probeerde me telkens zo goed mogelijk in te leven in mijn rol. Toen ik net probeerde te stoppen met roken moest ik van de regisseur een fervent roker spelen. Het zorgde ervoor dat ik toen herviel. Gelukkig is het me daarna gelukt om toch nog te stoppen met roken.”

De voorbije jaren was Reinhold enkel nog actief bij Volksvermaak. “Inmiddels zag ik generatiegenoten de vereniging verlaten. Dat vond ik jammer, maar wel begrijpelijk. Ik ben er nu ook al 81. Iemand van die leeftijd een belangrijke rol geven tijdens een voorstelling is een risico. Op oudere leeftijd is de kans dat je uitvalt door bijvoorbeeld ziekte groter. Het is daarom goed dat jonge mensen kansen krijgen binnen toneelgezelschappen.” Reinhold zet na ‘Hotlips’ graag een stapje terug. “Het is mooi geweest. Ik blik terug op fantastische jaren.” Toch laat de Dadizelenaar de deur nog op een kier. “Mochten ze in de toekomst iemand nodig hebben die de rol van een oudere moet spelen, dan mogen ze me nog roepen.”

(BF)