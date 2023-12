Rein De Vos stelt zijn ‘koekoeksjongen’ voor

“Wat is het verschil tussen een accordeon en een bandoneon en waarom worden zij beiden een ‘koekoeksjong’ genoemd? In de muzikale voorstelling van Rein De Vos maak je op toegankelijke wijze kennis met de oorsprong en de evolutie van beide instrumenten”, vertelt Isabelle Desmeyter, secretaris van Davidsfonds Desselgem. “Rein De Vos is een muzikant in hart en nieren. Hij speelt intussen vijfentwintig jaar accordeon en heeft zich ontplooid tot een veelzijdige muzikale duizendpoot! Zijn hartstocht ligt bij de jazz van eigen en Amerikaanse bodem, de heerlijk draaiende Franse musette en het chanson, het Nederlandstalige volkse lied, evergreens en de vurige tango van Argentinië. Hij speelt sinds een tiental jaar ook bandoneon, hét instrument bij uitstek om deze vurige passionele dans tot leven te brengen. Naast zijn liefde voor muziek ontdekte Rein sinds enkele jaren ook de magie van het poppenspel. Met zijn eigen gemaakte bekpoppen weet hij jong en oud te beroeren; soms hilarisch, soms teder, soms ontroerend. Hij is van vele markten thuis! Nu eens uitbundig, dan weer intiem, soms swingend, soms draaiend, een tikje weemoedig of wervelend.”

“Hoe komen we bij Rein terecht? We zoeken altijd iets met een muzikale toets”, gaat de Desselgemse verder. “Via via kregen we te horen dat hij naast een goede muzikant ook de combinatie met een lezing op een schitterende wijze brengt. De vertelling over de twee instrumenten in combinatie met ze bespelen. We kijken er reikhalzend naar uit.”

“Momenteel tellen we bij Davidsfonds Desselgem 92 gezinnen die lid zijn. We bieden altijd een mooi programma. We verbinden mensen met elkaar via cultuur. Ikzelf ben reeds sinds 2008 secretaris maar was al langer lid.” (ELD)

Op 8 december (19.30u.) in OC De Coorenaar, G. Coornaertdreef 7, Desselgem. Iedereen welkom, Leden: 8 euro, niet-leden: 11 euro. Info: isabelle.desmeyter@telenet.be of 0497 50 39 86