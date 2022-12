Regis maakt debuut bij Groeinde Ginste

Toneelgezelschap de Groeiende Ginste is al een halve eeuw niet meer weg te denken uit het culturele landschap van het afgelegen gehucht de Ginste. Er gaat geen jaar voorbij of de jaarwisseling wordt opgevrolijkt met een heerlijke brok volkstoneel waarvoor de belangstelling zonder meer overweldigend is.

De belangstelling voor het Ginstetoneel is niet alleen lokaal maar toneelliefhebbers komen van heinde en ver om de acteurs, stuk voor stuk rasechte Ginstenaren, op de planken te zien schitteren. De acteurs zijn lokale sterren en om iedereen de kans te geven ze allemaal aan het werk te zien wordt elk stuk tot tien keer opgevoerd.

Op vrijdag 6 januari 2023 beginnen ze eraan. Binnen het tienkoppig team merken we een nieuwkomer op: Regis Lefebvre.

Studies

Regis Lefebvre (25) is een geboren en getogen Ginstenaar die zich momenteel bezighoudt met de afwerking van zijn doctoraat wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit van Gent. “Toen ik gevraagd werd of ik het zag zitten een rolletje op te nemen in het komende stuk ‘Oscar’, heb ik geen moment geaarzeld. Ik heb trouwens een heel goede band met de leden van de Groeiende Ginste. Niet alleen kom ik elk jaar naar de opvoeringen kijken, ik ken ook de meeste acteurs.”

Toen Regis werd gepolst door Céline Verstraete – die al jaren meespeelt met de Groeiende Ginste – heeft hij geen ogenblik getwijfeld. “De voorbije jaren zou dat niet mogelijk geweest zijn door de studies maar nu ik wat meer speelruimte heb om deel te nemen aan de repetities heb ik onmiddellijk toegehapt en dat betreur ik nog geen enkel ogenblik. Het is een heel toffe bende en er wordt heel wat afgelachen tijdens de repetities.”

Buschauffeur

“Het was Filip Vanstaen die voor mij een rolletje heeft uitgezocht. In het komende stuk ‘Oscar’ speel ik de rol van de buschauffeur van de baron. Mijn opvoering is weliswaar een bescheiden rol maar dat geeft me de gelegenheid om wat toneelervaring op te doen. Het is wat mij betreft echt de bedoeling om een tijdje mee te draaien in het toneelgezelschap. 6 januari wordt bij wijze van spreken mijn vuurdoop. Nu weet ik al dat al mijn vrienden op post zullen zijn maar dat bezorgt me niet echt stress. Ook met het memoriseren van mijn rol heb ik niet de minste moeite. Ik moet zeggen dat het echt een toffe ervaring is. Niet alleen het stuk zelf bevalt me enorm maar het is ook heel leuk werken onder huisregisseur Bart Durieux. Ik hou echt van dit genre toneel dat heel volks is, want daar houden de Ginstenaars enorm van.”

Gouden opvoering

Het debuut van Regis valt meteen samen met het 50ste seizoen van de Groeiende Ginste. “Daar had ik helemaal nog niet bij stilgestaan maar het is toch een leuke toevalligheid en gemakkelijk te onthouden voor later.” De overige acht acteurs die de bezoekers straks aan het werk zullen zien zijn Filip Spiessens, Youri Vandevoorde, Mathijs Deconinck, Celine Damman, Céline Verstraete, Isabel Verbeure, Leen Duyck en Ine Verbrugghe. Maddy Decraemer zorgt voor de nodige tekststeun. (CLY)

De allereerste opvoering staat gepland op vrijdag 6 januari 2023 om 20 uur in het oc Mandelroos en niet langer in de vertrouwde Ginstezaal.