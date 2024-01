Rap van Tong heeft hilarische komedie klaar

Komisch maar ook spannend, zo kondigt de ploeg van Rap van Tong haar nieuwste productie aan. ‘Martha en Mathilde’ is niet minder dan zes keer te zien in zaal OCAR.

Rap van Tong ontstond toen de Rousselaerse Revue Compagnie in 2018 ter ziele ging. Een jaar later namen zeven ex-leden met Rap van Tong een doorstart onder leiding van voorzitter Luc Verleye. “Dit keer kozen we voor de komedie Martha en Mathilde. Ik mag stellen dat we straks een sprankelende cocktail van komische, spannende en hilarische situaties klaar hebben voor het publiek”, aldus Luc Verleye.

“Martha en Mathilde gaat over twee zussen op leeftijd die een ouderwets hotel, een voormalige boerderij, runnen. De twee zitten voortdurend om geld verlegen en smeden ook dit keer weer een plannetje om makkelijk en snel aan geld te geraken om hun oude dag op een zonnige bestemming te kunnen slijten. Net op dat moment strijkt een ploeg wielertoeristen die de Ronde van Vlaanderen voor liefhebbers willen rijden, neer in het hotel. Heel snel volgt de escalatie.”

Bioscoop

“De regie van het stuk is in handen van Stefanie Caset. Zij baat het oude bioscoopje Dekeyzer uit in Lichtervelde. Zij probeert niet minder dan twaalf acteurs in het gareel te houden. Het zijn Romy Laruywe, Roland Levoye, Daphné Sinnaeve, Diederik Moortgat, Davy Degryse, Bruno Vander Stichele, Carine Sinnaeve, Matthias Verleye en ikzelf. We hebben ook drie mensen die voor het eerst op het podium staan: Joyce Vanmeerhaeghe, Margaux Sierens en Steven Laruywe”, besluit Luc Verleye. (Bart Crabbe)

‘Martha en Mathilde’ wordt gespeeld op 2, 3, 4, 7, 9 en 10 februari in zaal OCAR. Tickets kosten 9 euro en zijn te verkrijgen via de TongOfoon 0478 44 71 58 of bij de leden.