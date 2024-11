Pogen smult van Bertha’s Bouletten op de scène

In het weekend van 15 november brengt toneelkring Pogen ‘Bertha’s Bouletten’, een stuk dat in het Duitse amateurcircuit furore maakte. Wie wil meegenieten van een avond amusement met verrassende wendingen zal zich moeten haasten, de kaarten vliegen de deur uit.

Wie een opvoering van toneelkring Pogen bijwoont, weet dat de lachspieren aardig op de proef gesteld zullen worden. “Dat is met dit stuk zeker niet anders”, zegt Katleen Deflo die de rol van Bertha voor haar rekening neemt. “Vanaf het begin gaat het vooruit. Het stuk is relatief kort, ongeveer anderhalf uur zonder pauze. Het is pas sinds vorig jaar beschikbaar in de Vlaamse versie, van oorsprong is het een Duits toneelstuk. Onder de naam ‘Kaviar trifft Curryworst’ is dit overigens het meeste opgevoerde toneelstuk in het Duitse amateurcircuit.”

In Vlaanderen heet het dus ‘Bertha’s Bouletten’. Veel wil het gezelschap niet kwijt over het verhaal. Behalve dat cafébazin Bertha een dulle madam is. Wanneer haar rijke neef op bezoek komt raakt ze in paniek. Wie wil weten wat er volgt zal zich moeten reppen om te reserveren want de kaarten vliegen de deur uit. Pogen verwelkomt één nieuwe acteur, Baptiste Witdouck, en twee verloren zonen die hun comeback maken: Michael Six en Matthias Mispelaere. “Ik ben de tooghanger van het café. Zelden zoveel op het podium gestaan als bij Bertha’s Bouletten, maar nog nooit zo weinig tekst gehad”, lacht Matthias.

Wie er niet bij is dit jaar is Geert Corne die dat weekend zijn huwelijksjubileum viert. Hij zal het allemaal kunnen volgen vanop de eerste rij. Regisseur Stefaan Vandendriessche kijkt het weekend van 15 november met vertrouwen tegemoet. “We zijn in de fase van de afwerking. Veel hebben we niet aangepast aan het originele stuk. Wel bijvoorbeeld de namen van de personages. Die kregen allemaal een ‘biertintje’: Dulle Griet, Lambiek, Stella… En we kunnen ieder jaar opnieuw rekenen op een team van 50 medewerkers die helpen bij het decor, de kaartenverkoop, de schmink of het ronddragen van flyers.” (SLW)

Pogen brengt Bertha’s Bouletten in CC Guldenberg op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 november telkens om 20 uur. Op zondag 17 november beginnen ze om 17 uur. Tickets kosten 11 euro, reservaties: www.toneelkringpogen.be.