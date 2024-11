Plezant Kliekske met Oscar op de planken

Naar jaarlijkse gewoonte staat toneelkring Plezant Kliekske op de planken met het stuk ‘Oscar’, een komedie van Claude Magnier in de regie van Fernand Coremans. Zeepfabrikant Bertrand leidt een kommerloos bestaan tot enkele vrouwen zijn pad kruisen en een koffer damesondergoed in verkeerde handen valt. “Zo’n productie is als een raderwerk”, vindt de Tieltse regisseur Coremans. “Elk radertje is belangrijk, om alles te laten draaien als een geoliede machine.” De amper 18-jarige Maarten Feys uit Zwevezele maakt zijn debuut en volgde al een toneelopleiding in het middelbaar. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 15, zaterdag 16, zondag 17, vrijdag 22 en zaterdag 23 november in cc De Wissel. Dit telkens om 20 uur behalve op zondag (18 uur). Kaarten (10 euro) zijn online te verkrijgen op www.plezantkliekske.be. Info: 051 61 23 05. (GGM/gf)