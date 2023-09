Op stap met auteur Maaike

In oktober komt de derde druk uit van de roman ‘Niet omkijken, Camille’. Voor auteur Maaike Monkerhey (44) het signaal om in oktober op stap te gaan in het geboortedorp van de veldwachterszoon uit Wijtschate en zijn familie in WO I. “Oktober was in 1914 ook de maand van de grote vlucht uit het dorp.”

De try-out van de theaterwandeling is op zaterdag 23 september en wordt bijgwoond door Wijtschatenaars. “Het gaat om een viertal km in en rond het centrum van ons dorp. Het traject is niet buggy- of rolstoelvriendelijk. Een paar goede stapschoenen zijn nodig”, aldus Maaike die tijdens de wandeling locaties van het boek aandoet zoals het café Saint-Hubert en de kerk waar Severin Tiersen, vader van Camille, in oktober 1914 vanop de roepsteen de vluchtroute voor de dorpsbewoners aankondigde. Via het nieuwe wandelnetwerk stapt Maaike naar de site van de Croonaert. “Hier bevond zich aan het begin van de oorlogsjaren Huize Godtschalck.” Door het bos wordt naar de woning van kleindochter Ingrid Tiersen gewandeld om ook even te stoppen bij de grafsteen van Camille op het kerkhof.”

IJslandvaarders

De theaterwandeling eindigt in de bib van Wijtschate waar de deelnemers bij een gratis drankje nog even kunnen napraten over het boek met de auteur. “Hier heb ik in voorbereiding van het boek vele uren doorgebracht. In de naslagwerken heb ik gezocht naar de historische feiten van die periode. Ik wou dan ook dat mijn verhaal klopte.” Na de try-out volgen dan de 3 theaterwandelingen waarvan de laatste van 22 oktober volzet is. Er is een nog beperkt aantal vrije plaatsen voor 8 oktober en 15 oktober.

Na het succes van ‘Niet omkijken, Camille’ bracht Maaike met Bellenhof het verhaal van een hoppeboerderij in Poperinge. Op dit moment werkt ze aan haar derde boek. “Dit keer breng ik het verhaal van de IJslandvaarders. Vandaar dat ik de voorbije weken al een paar keer op en af naar de kust ben gereden.” (MDN)

De wandelingen op zondag 8, 15 en 22 oktober starten aan aan de kiosk op het marktplein in Wijtschate en verlopen in samenwerking met de bib.