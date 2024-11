“Op het podium alleen maar vrouwen”: Toneel Watou Westhoek brengt ‘Dat soort meisjes’

Toneel Watou Westhoek kent reeds een lange traditie van toneelspelen. Voor hun nieuwste stuk ‘Dat soort meisjes’ staan maar liefst 21 vrouwen op het podium. Hiervoor werd een publieke oproep gedaan en dat leverde heel wat kandidaten op. Regisseur van dienst is Wim Chielens.

“Het stuk is gebaseerd op het bestaande stuk ‘Girls like that’ van de Canadese auteur Ivan Placey”, begint Pieter Meuleman van het bestuur van Toneel Watou Westhoek te vertellen. “Regisseur Wim Chielens heeft het originele stuk gezien en vond dat er wel iets in zat om in het Nederlands te spelen. Wim dacht meteen aan ons om het stuk te brengen. We gingen er enthousiast op in en vroegen toelating aan de auteur om het stuk te mogen gebruiken. Wim ging daarna aan de slag met de vertaalopdracht en het resultaat is een intiem teksttheater.”

Algemene oproep

“We lanceerden een algemene oproep via Facebook en onze website, voor meisjes die interesse zouden hebben om mee te spelen. We kregen enorm veel respons en bereikten vrouwen die wel eens zin hadden om toneel te spelen, maar nog nooit de stap durfden zetten. Regisseur Wim hield audities, maar niet met de bedoeling om mensen te selecteren. Het was eerder om zicht te krijgen op ieders stem en de combinatie van die stemgeluiden. Na de audities haakten nog enkele meisjes af, maar iedereen die wilde spelen, kan uiteindelijk mee doen. Er staan dus maar liefst 21 vrouwen op het podium”, vervolgt Pieter.

Feministisch stuk

“Het stuk zelf is een zeer actueel stuk waarbij sexting de gesprekken op gang trekt. Het gaat over 20 meisjes die samen een klasje vormen in de basisschool en hierbij vriendinnen voor het leven worden. Later zitten ze allemaal op dezelfde middelbare school en verschijnt plots een naaktfoto van een van de meisjes op social media. Het stuk zelf gaat niet over sexting zelf, maar is wel de aanleiding om te tonen hoe sociale druk werkt in een hechte vriendengroep. Tegelijk is het een zeer feministisch stuk.”

“We spelen de voorstelling acht keer, verspreid tussen vrijdag 22 november en maandag 2 december. Dit vindt plaats in de parochiezaal in Watou. Tickets kosten 10 euro en kunnen gereserveerd worden via de website”, besluit Pieter.