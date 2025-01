Oostendse revue viert 25 jaar in stijl

Voor de jubileumeditie van d’Ostendsche revue trekken ze alle registers open: grote decors, historische kostuums, sterke dialogen en straffe acteurs. De plotse afwezigheid van hoofdrolspeler Robert Duyck wordt uitstekend opgevangen.

‘De tied schuuft zère’ is de 25e revue van de nieuwe ploeg die de voorbije jaren speelde in het Variététheater, de Vermeylenschool, eenmalig het Kursaal en al enkele jaren in De Grote Post. Ze blikken terug op die kwarteeuw en de Oostendse actualiteit van 2024. “Die terugblik loopt niet zoals verwacht en we keren verder terug in de tijd dan voorzien. Maar ook in de oudere tijden brengen we de huidige actualiteit naar voor ”, zegt auteur/speler Aïsha Butseraen. Het levert mooie acts op met een teletijdsbadkar die hen terugbrengt naar de Romeinen met keizer Bartus Torremolinus (mooi neergezet door Rutger Denaet), de periode van Leopold II (gespeeld door Kurt Ureel) en de jaren ’50 met een mooie rol voor Anouchka Soenen. Dit drietal zet voortreffelijk, net als auteur Aïsha Butseraen, in de hele revue meerdere typetjes neer. Net als ‘commissaris’ Danny Brissinck dragen ze de revue. De huidige revue vergeet ook de beginperiode (jaren ’70-‘80) niet. Daar zorgt Patrick Dupon (Pulle) voor: “Ik speel al bijna 50 jaar mee in de revue.”

KVO

De groep jongeren kreeg een groter aandeel en worden niet meer afzonderlijk in een jongerensketch opgevoerd. De revue brengt de politiek niet zo vaak ter sprake; enkel in de Romeinse scène en het spelprogramma ‘de droomfabriek’ zijn er ferme steken. Er is fijne humor in de ziekenhuisscène (die zich afspeelt in het Serruysziekenhuis) en mooie knipogen naar de films Grease en Back to the future. Ook het heengaan van KV Oostende leverde een scène op.

© EFO

Decor

De revue brengt ook dans en enkele spelers zingen. Dat zorgt voor een mooie afsluiter met Leopold II voor de pauze en een puik slot met een Oostendse versie van ‘Dromen zijn bedrog’. De voorbije jaren werd gebruik gemaakt van projecties; dit jaar vielen de prachtige decors op: een Romeins podium, een oldtimer, een draaiend platform, badkar en grote Ensorkoppen. Regisseur Hilde Veulemans vertolkt ook een kleine rol: “Voor deze 25e editie hebben ze alles uit de kast gehaald. In de eerste scène speelt iedereen zichzelf en ik ben de boze regisseur.”

Zonder Tjeppen

Het werd een revue zonder Robert Duyck die gestalte gaf aan Tjeppen Krotte. Hilde Veulemans: “Hij werd vorige week ziek en kon niet deelnemen. Robert was daar terecht heel triestig over. In de revue zitten enkele klankopnames van hem. Dat was ook vooraf zo voorzien en dus maken we er gebruik van. Dat hij niet op scène staat, is een gemis. Het is voor ons niet evident om op één week tijd een oplossing te vinden. . Ik hoop dat het publiek het snapt.” Auteur Aïsha Butseraen: “Tjeppen zou zijn laatste jaar meedoen, maar dat was niet haalbaar. Ik heb teksten deels herschreven, maar het leeuwendeel daarvan is toch voor Pulle.”

© EFO

Zelf beleefde Aïsha het meeste plezier aan haar monoloog als Carine uit Nonkels. Onzichtbaar redt Patrick Dupon deze revue: “Ik speelde altijd samen met Tjeppen. Nu neem ik zijn tekst over en speel een dubbele rol. Dat is niet eenvoudig, maar het moet lukken. Het is wel erg jammer dat dit net in het laatste jaar dat hij op scène zou staan, moet gebeuren.” Er zijn nog vier middag- en avondvoorstellingen van de revue tot zondagmiddag, maar die zijn uitverkocht. Enkel voor de voorstelling van vrijdag 17 januari zijn er nog enkele tickets.