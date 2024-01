Oostendse revue in première: ‘’t Is Were van Da!’ slaat en zalft

Donderdagavond gaat de Oostendse revue in première. ’t Is Were van Da! neemt de lokale actualiteit en politie(k) op de korrel, maar zalft ook. Met opvallende onderdelen wordt deze revue voor de liefhebber een mooie voorstelling.

De rode draad in het verhaal: Pulle neemt deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en krijgt een opvallende tegenkandidaat. “We konden niet voorbij aan het verkiezingsjaar. Ik verwerkte in de revue de meest frappante zaken die de Oostendenaar bezig houden. We zijn scherp op de daden, spelen de bal en niet de man. Maar we steken wel de draak met daden van het stadsbestuur”, zegt auteur Aïsha Butseraen.

Ze neemt als Mie ook een van de hoofdrollen op zich. Jongeren krijgen mooie rollen: in tegenstelling tot de aparte scènes vorig jaar zijn ze nu opgenomen in de revue als volwaardige spelers. Dat zorgt voor frisheid.

Vaste waarden

Tjeppen (Robert Duyck) en Pulle (Patrick Dupon) krijgen naast zich publieksfavorieten kapster Joyce (Anouchka Soenen), Mie (Aïsha Butseraen) en politiecommissaris Caespecker (Danny Brissinck). Hij krijgt dit jaar ook een voornaam: Filip. De scènes tussen Mie en Joyce behoren tot de betere van de revue. Ook het spel tussen ‘oudjes’ Ann Denhert en Kurt Ureel is heerlijk. Net zoals de andere typetjes van Ureel: de zeeman en een mooie imitatie in de Masked Singer. Die scène zorgt voor een mooie afwisseling. “We willen mensen met energie de pauze insturen”, luidt het.

Tommelein

De actualiteit bood mogelijkheden die benut werden: de zone 30, de verkiezingen, de openbare werken, het Blauw Kruis, de flitsboetes en de steeds groter wordende kloof tussen politici en burger. De rol van Bart Tommelein wordt knap vertolkt door Rutger Denaet. Jongeren brengen zeer geëngageerde (eigen?) teksten en zorgen mee voor een opvallend slot.

De revue zelf, die slaat en zalft. In een laatste samenspel zorgen de woorden van Mie, Pulle, de commissaris en burgemeester voor nuance. Het slot is liefdevol en soms pakkend. De regie van ’t Is Were van Da! is in handen van Hilde Veulemans. Er zijn nog enkele tientallen (van de 1.800) kaarten voor de revue met middag- en avondopvoeringen tot en met zondag 21 januari in De Grote Post.

Bekijk hieronder enkele beelden van de voorstelling:

© EFO

