“Nooit eerder meegemaakt!”: toneelvoorstelling in Alveringem in amper twaalf uur uitverkocht

De ticketverkoop bij toneelvereniging ‘Voor Outer en Heerd’ in Alveringem heeft dit jaar een nooit eerder geziene stormloop veroorzaakt. Vorige zondag om 9 uur waren de tickets beschikbaar en nog dezelfde dag waren alle zeven de voorstellingen uitverkocht. “Er is altijd veel interesse, maar dit maakten we nog nooit mee”, zegt voorzitter Karel Pannecoucke.

De première van het stuk Juuste getrouwd??!? is op zaterdag 17 februari om 20 uur in gemeenschapszaal De Kwelle en zondag 3 maart vindt de afsluitende voorstelling plaats. Zeven opvoeringen in totaal dus en dat is al heel wat! Het toneel in Alveringem is een vaste waarde en zeer veel mensen vinden de weg er naar toe. De organisatie kan per opvoering 189 mensen een zitje geven. Maar dit jaar hebben enkel de hele rappe beslissers geluk.

Uitverkocht

“Het klopt inderdaad dat er nu al geen enkele vrije plaats meer is”, zegt voorzitter Karel Pannecoucke. “Vorige zondag 21 januari om 9 uur zijn wij met de verkoop gestart en tegen de avond waren onze zeven voorstellingen uitverkocht. We weten dat we een trouw publiek hebben en dat veel mensen er bij willen zijn, maar dit hebben ook wij nog nooit meegemaakt. Daags nadien hebben we beslist om op 1 maart een achtste voorstelling toe te voegen en ook die datum is ondertussen helemaal uitverkocht. Het is dubbel. Uiteraard zijn we blij dat we zoveel fans hebben, anderzijds vinden we het spijtig voor de mensen die geen kans hadden om te komen. Maar het is wat het is. Mensen die dit jaar uit de boot vallen, weten alvast voor volgend jaar dat ze extreem snel moeten zijn.”

Cast

De cast is dit jaar uitgebreider dan gewoonlijk. De volledige spelersgroep van vorig jaar – Marc Villeyn, Kurt De Ruyter, Sandra Devynck, Tonia Vandenberghe, Mieke Geeraardyn, Joris Vansteenlandt, Lieven Luyssen, Eline Strobandt en Eveline Bradt – is weer van de partij, uitgebreid met Fleur Fagoo uit Hoogstade, Robbe De Ruyter (zoon van) en Kristof Houthoofdt uit Alveringem. Alle drie zijn ze terug van even weggeweest. Fleur speelde al in De Lege Cel (2015), Robbe figureerde al eens in De Wieters (2019) en Kristof speelde mee in Horrorscoop (2013), De Zevende Zonde (2014), De Lege Cel (2015), Supernova (2016) en Geruchten (2017). Daarna nam hij mee techniek voor zijn rekening. Regisseur van dienst is voor de derde keer Philippe De Clercq.