Nino Ameye (21) schittert in ‘Peter Pan’

Vorig weekend was er de première van de musical Peter Pan. Avelgemnaar Nino Ameye maakte er een gesmaakt optreden. “Ik maak deel uit van het ensemble als piraat of indiaan op de achtergrond”, vertelt de 21-jarige leerling aan het Conservatorium in Brussel.

40 voorstellingen

“We spelen tot 19 januari 40 voorstellingen in de Stadsschouwburg Antwerpen, Capitool Gent en Hasselt. Deze voorstellingen vinden ’s avonds plaats terwijl we in de voormiddag naar school gaan. De première was alvast superleuk. De reacties waren fantastisch. Het succes van Peter Pan toont aan dat er zeker toekomst is voor musicals.”

“Ik volgde vanaf mijn vierde een naschoolse opleiding aan het conservatorium in Avelgem waar ik tien jaar klarinet en zes jaar piano speelde. Als kind was ik al altijd bezig met muziek. In het vijfde middelbaar speelden we November 89, vanaf dan is de liefde voor de musical echt begonnen.”

Zangdocent

“Ik doorliep achtereenvolgens, basisschool de Toekomst, het atheneum en de humaniora in Avelgem. Dan volgde de toelatingsproef voor het Conservatorium in Brussel. Dit is mijn laatste jaar. Hopelijk komen er ook volgend jaar nog producties. Wat ik later wil doen? Zangdocent lijkt me wel wat. Ik wil ook misschien nog bijstuderen als make-upartist om toch een houvast te hebben.” (ELD)