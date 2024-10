Nieuwste blijspel van De Zingende Sterren is een feit

De Zingende Sterren, de toneelvereniging opgericht in 1943, staat klaar voor hun nieuwste voorstelling ‘Geef 8!’, een blijspel geschreven door Bart Eggermont en geregisseerd door Francis Verhaeghe. Deze productie belooft een komische en ontroerende blik te werpen op de wereld van de brandweer, een onderwerp dat Eggermont na aan het hart ligt. Hij was zelf 25 jaar brandweerman in het korps van Waregem. “Ik schat dat ik om de twee jaar een stuk schrijf voor De Zingende Sterren. In januari vragen we welke acteurs dat jaar willen meedoen, en dan schrijf ik een verhaal in functie van de mensen die op de planken staan”, vertelt hij.

Verhaeghe, die meer dan 50 theaterstukken op zijn naam heeft staan, zegt over deze productie: “Met ‘Geef 8!’ willen we het publiek meenemen in de dagelijkse realiteit van de brandweer. Het is niet alleen een verhaal over het blussen van branden, maar ook over de uitdagingen waarmee deze helden worden geconfronteerd, zoals de lage opkomst van vrijwilligers en hoe het dan behelpen is met de middelen en mensen die ze ter beschikking hebben.”

Verhaal

“In de brandweerkazerne waar het verhaal zich afspeelt, organiseert commandant Philip Sabbe, samen met burgemeester Ingrid De Bel, een rekruteringsdag. De spanning stijgt als het gaat om de kwaliteit van de nieuwe rekruten. Onder hen bevinden zich Tom De Meyer, Veerle Demunter, Melodie Haelters en de nieuwkomer Glen De Waele. De ervaren pompiers Hendrik Dendooven, Bart Eggermont, Philip Van Assche, Piet Eggermont en de gepensioneerde George Nuyttens staan klaar om hen te verwelkomen. Met een belangrijk bezoek in het vooruitzicht is het ‘alle hens aan dek’ om alles op tijd in orde te krijgen”, lichten Eggermont en Verhaeghe alvast een tipje van de sluier.

Jubileum

Verhaeghe voegt toe: “We hebben een fantastische cast, en de muzikale omkadering van de Zilertaler Blaaskapelle. Hun opzwepende deuntjes zorgen ervoor dat het publiek zich volledig kan onderdompelen in de theatrale ervaring.”

“Bovendien viert acteur Tom Demunter zijn 25-jarig jubileum bij De Zingende Sterren, wat deze voorstelling nog specialer maakt. Zijn jarenlange betrokkenheid en passie voor het theater worden tijdens deze productie extra in de verf gezet,” aldus auteur Eggermont.

Laatste weekend

Afgelopen weekend ging “Geef 8!” in première in CC De Schakel, met een avondvoorstelling op zaterdag 26 oktober en een succesvolle middagvoorstelling op zondag 27 oktober. Voor wie deze gemist heeft, is er nog een kans om dit bijzondere theaterstuk te beleven! In de week van Allerheiligen wordt er een speciale marathon gehouden, met voorstellingen op donderdag 31 oktober, vrijdag 1 november, zaterdag 2 november en zondag 3 november.

Tickets zijn nu verkrijgbaar voor slechts €11 via de website van De Zingende Sterren.