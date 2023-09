Nieuwe mensen doen frisse wind waaien bij d’Ostendsche revue: acht jongeren krijgen een kans in ‘’t Is were van da!’

Er waait een nieuwe wind bij d’Ostendsche revue: het schrijversteam werd vernieuwd en acht jongeren krijgen een kans om zich te tonen. “We kunnen niet buiten de komende verkiezingen”, zegt voorzitter Aïcha Butseraen. Regisseur Hilde Veulemans: “Ik heb ooit maar één keer iets moeten schrappen.”

De repetities zijn volop bezig voor de jaarlijkse revue die midden januari 2024 wordt opgevoerd in De Grote Post. “De titel ’t Is were van da! is een antwoord op de revue van 1977 Ist were van da? maar uiteraard ook een verwijzing naar de verkiezingen”, zegt voorzitter Aïcha Butseraen. Bestuurslid Rutger Denaet vult aan: “We bedenken samen een rode draad en zetten verhaallijnen uit die we in de acht scènes willen brengen. Daarmee gaat Aïcha dan aan de slag. Ze geeft de personages vorm en schrijft de dialogen.”

Burgemeester Pulle

“We denken dat Pulle de beste kandidaat is voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij neemt dus deel met als slogan ‘Pulle tegen zakken vulle’. Tjeppen, Mie en Joyce steunen hem. Maar de commissaris ziet dat niet zitten en doet een tegenzet”, schetst de auteur de verhaallijn.

In dat verhaal verweven ze het circulatieplan, het parkeren, de superflitser, Dikke Mathille, sappige roddels uit het stadhuis en andere lokale actualiteit. “De zone 30 zit er minder in, want die behandelden we vorig jaar al. En ook de koninklijke familie keert niet terug. Ik schrijf tot kort voor de voorstelling zodat we de laatste nieuwtjes nog kunnen verwerken. Als ze de week voor de première nog Dikke Mathille verleggen, dan zal het in de revue zitten.”

Jongeren

“Er zijn vier hoofdscènes, drie tussenspelen en een iets langere finale. We brengen ook liedjes. Het ballet van Alanah Weranga, in samenwerking met Rose d’Ivry, en de Melody Makers doen ook weer mee. We zorgen dus voor een afwisselende avond”, aldus Rutger Denaet. De typetjes Tjeppen, Pulle, de commissaris, Mie en Joyce nemen het voortouw.

“Het is een perfect scenario en de lat ligt hoog” – Hilde Veulemans, regisseur

Regisseur Hilde Veulemans: “Vorig jaar was er één tussenspel met een grote groep jongeren van Studio Amici. Het beviel heel erg en dit jaar solliciteerden acht jongeren tussen 13 en 17 jaar. Ze zijn nu lid van de revue. Ze spelen verschillende rollen. De meeste jongeren kennen zelfs geen Ostends. Ze leren dat nu.”

Ingrijpen

Regisseur Hilde Veulemans: “Ze hebben dit jaar de actualiteit goed gevolgd en zagen in veel onderwerpen mogelijkheden voor commentaar. Het is een perfect scenario en de lat ligt hoog.”

Hilde is al jaren actief in het culturele leven en was ook 20 jaar schepen. Ze kiest er bewust voor om niet mee te schrijven: “Het ligt gevoelig voor mij. Ik ken ook de andere kant van de medaille en vind het geen goede zaak dat ik ook meeschrijf. Ik ben niet meer actief, maar ken de politiek goed en weet hoe delicaat het soms ligt. Maar ik geef wel mijn mening. Het is nog maar één keer voorgevallen dat iets gezegd zou worden dat ik niet fair vond. Het idee werd geschrapt. Het is altijd beter dat je kritisch het bredere kader brengt dan op de man of vrouw te spelen.” “Dat houden we altijd in gedachten. Maar het is natuurlijk wel het jaar van de verkiezingen en dat vraagt gewoon om de draak te steken met sommige personen”, aldus auteur Aïcha.

Pulle en Tjeppen

Tjeppen en Pulle, de twee bekendste figuren van de revue, zijn enthousiast. Patrick Dupon (Pulle): “Ik speelde mijn eerste revue in 1976 en vertolkte verschillende typetjes. Robert Duyck was er toen ook al bij maar speelde nog niet de rol van Tjeppen. Ik speelde Pulle voor het eerst in 1992 en sindsdien geef ik graag met Robert het duo vorm. Tjeppen en Pulle duiken ook op als presentators van feesten zoals Zilverrock. Voor ons ‘anciens’ staken ze in de revue een scène waar we samenspelen met de jongeren. Daar kijk ik naar uit.”