Nieuwe Bredenaar in Breinings Revuutje ‘t Is nie ol gin goud da blienkt

Het jaareinde is op komst. Van zodra het Breinings Revuutje zijn nieuwe productie heeft aangekondigd weten we dit wel zeker. Met ‘’t Is nie ol gin goud dat blienkt’ is de Revue aan zijn 14de jaargang toe. “We gaan deze keer de Indiana Jones-toer op en geven ook een nieuwe Bredenaar een centrale rol”, lichten Alain Lynneel alias schepen Torre en Glenn Dangreau alias schepen Sas een tip van de sluier.

Het Breinings Revuutje grijpt voor zijn nieuwe productie terug naar de beproefde formule: een avondje vertier met een knipoog naar de lokale politiek (“maar niet te veel want de toeschouwers hebben daar geen boodschap aan”, vindt Glenn Dangreau), zang, dans, kolder en een alweer bijzonder decor (“onze decorbouwer heeft ons deze keer meermaals vervloekt”, lacht Alain Lynneel).

In geldnood

’t Is nie ol gin goud dat blienkt sluit volgens scenaristen en hoofdrolspelers Glenn Dangreau en Alain Lynneel aan op de revue van 2022. “Schepen Sas en Torre hebben vorig jaar te veel geld uitgegeven aan Schone liedjes deuren ni lange waardoor de gemeente nu in geldnood zit. Sas en Torre moeten dus zo snel mogelijk geld vinden. Dankzij hun voorouders krijgen ze als bij wonder een schatkaart in handen, die hen uit de financiële nood kan helpen. Ze krijgen hierbij hulp van een nieuwe bekende Bredenaar. Maar zoals gezegd, het is niet allemaal goud dat blinkt.” Sas en Torre vinden talloze hindernissen op hun weg. Ze moeten ook drie landen afschuimen op zoek naar hun schat.

Talloze geruchten

Na wat aandringen, verklappen Alain en Glenn dat de bekende Bredenaar waarvan sprake niemand minder is dan Johan Vande Lanotte. Vande Lanotte verhuisde eerder dit jaar van de Vuurtorenwijk naar Bredene, net over de gemeentegrens. Het voormalige Vooruit-boegbeeld was de voorbije weken voorwerp van talloze geruchten. Eerst werd de minister van Staat deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen toegedicht, onlangs luidde het dat hij de nieuwe voorzitter van Vooruit Bredene was geworden – twee geruchten die door burgemeester Steve Vandenberghe overigens werden ontkracht. “Wel zeker is dat Johan een van onze vertoningen zal bijwonen. Vanop de eerste rij zelfs”, verzekert Alain Lynneel.

Kurt Doornaert, die traditioneel de zangnummers voor zijn rekening neemt in de revue, zal Johan Vande Lanotte spelen in ’t Is nie ol gin goud dat blienkt. “Kurt heeft daarnaast weer een aantal leuke nummers klaar, bewerkingen van bestaande hits, waarop dansgezelschap Dansier zijn ding kan doen.”

Het Breinings Revuutje krijgt er ook twee nieuwe spelers bij: Yoni Vandeputte en Machteld Van De Vliet. “Machteld woont nog niet zo heel lang in Bredene. Ze heeft echter tonnen podiumervaring. Ze stond ooit op het toneel als balletdanseres van het Antwerps Theater samen met onder andere de legendarische Gaston en Leo. Maar ze kan veel meer dan dansen. Machteld blijkt ook een goeie actrice”, pikt Glenn in.

Praktisch

Het Breinings Revuutje speelt dit jaar voor het eerst vier vertoningen. “We hebben de gok gewaagd want een extra avond brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Vergeet niet dat we een puur amateurgezelschap zijn. Maar we weten nu al dat die extra avond een succes wordt. Meer zelfs, de vraag naar kaarten is vandaag al zo groot dat we met een vertoning minder heel wat geïnteresseerden hadden moeten teleurstellen”, beseft Alain Lynneel.

(MM)