Negen voorstellingen van ‘De Zorgbot 2.0’ bij Sint-Jansgilde: “Crisis in de zorgsector”

De Sint-Jansgilde speelt in januari negen keer de komedie ‘Zorgbot 2.0’. De toneelvereniging werkt niet alleen voor de eerste keer met regisseur Steven Vermandel, maar heeft ook een nieuwe actrice in de rangen. Wie erbij wil zijn, kan vanaf zaterdag 30 november kaartjes kopen via Ticketwinkel.

Na het succes van ‘Drie is te veel’ vorig seizoen, vond toneelkring Sint-Jansgilde dit jaar een scenario met een actueel thema. “Dit jaar spelen we Zorgbot 2.0”, zegt voorzitter Rik Minne, die eerder dit jaar de cultuurprijs van de gemeente in de wacht sleepte. “Het gaat over de crisis in de zorgsector waarbij als oplossing voor het gebrek aan zorgmedewerkers gekozen werd voor een robot. Met alle gevolgen van dien… Veel mogen we nog niet verklappen. Het is ook de bedoeling om het publiek te verrassen.”

Toneeldebuut

In de cast zien we vertrouwde namen zoals Rik Minne, Ignace Depouvre, Marlies Depouvre, Julie Dewelter, Friede Landerwyn en Lorenz Strobbe, maar ook een nieuwkomer. De 33-jarige An-Sophie Du Moulin uit Langemark maakt haar toneeldebuut. “Het leek me wel tof om te doen en ik dacht: we gaan eens kijken wat dat geeft”, zegt An-Sophie, die getrouwd is met Thomas Naessens en mama van twee kinderen, Lea en Oscar. Ze werkt bij een notariskantoor. “Het is de eerste keer dat ik op de planken zal staan. Gelukkig is het geen te grote rol, want er zijn wel een beetje zenuwen. Zeker als ik zie tussen welke goeie spelers ik sta. Dat is wel even spannend, maar het komt wel goed.”

Kaartverkoop

Net zoals vorig jaar probeert de Sint-Jansgilde opnieuw negen keer Den Tap te vullen. Er zijn voorstellingen op de zaterdagen 11, 18 en 25 januari, de zondagen 12 en 26 januari, op de woensdagen 15 en 22 januari en op de vrijdagen 17 en 24 januari. De voorstellingen zijn telkens om 20 uur, behalve op zondag. Dan starten de voorstellingen om 15 uur.

Op zaterdag 30 november om 9 uur start de kaartverkoop. “Vroeger organiseerden we iedere jaar een fysieke ticketverkoop in Den Tap, maar het is ondertussen de derde keer dat we werken met Ticketwinkel”, vervolgt Rik Minne. “Dat gaat wel goed. Wie echt miserie heeft om kaartjes online te kopen, kan ook een ticket kopen in Dag & Nacht.”