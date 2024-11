Musical ‘A Christmas Carol’ komt voor het eerst naar West-Vlaanderen

De familiemusical A Christmas Carol is begin 2025 tot drie keer toe te zien in cultuurcentrum De Spil in Roeselare. De musical was onder andere al te zien in Gent en Antwerpen en komt nu voor het eerst naar West-Vlaanderen.

A Christmas Carol was vorig jaar een overdonderend succes. “Daarom beslisten we om tijdens de kerstvakantie opnieuw een reeks voorstellingen te brengen. Voor het eerst komen we ook naar West-Vlaanderen. We kozen voor Roeselare, het centrum van de provincie”, aldus marketingverantwoordelijke Jonah Segers.

In cultuurcentrum De Spil in Roeselare zijn er op 4 en 5 januari 2025 drie voorstellingen. A Christmas Carol is gebaseerd op een verhaal van Charles Dickens en geschreven en geregisseerd door Stany Crets. Onder andere acteur Lucas Van den Eynde speelt een van de hoofdrollen.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.deepbridge.be

