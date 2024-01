“Met grappige dialogen en kattige gesprekken”: toneelgilde De Lanteern brengt dit jaar komedie ‘De kat in de kelder’

Kachtem Bij Toneelgilde De Lanteern is men duchtig aan het repeteren om straks weer 13 keer, tussen vrijdag 23 februari en zaterdag 16 maart, voor een volle zaal te spelen. Het stuk ‘De kat in de kelder’ is naar goede Kachtemse traditie een komedie. De regie is dit jaar in handen van An Deryckere.

Bij de Kachtemse Toneelgilde staat men straks al voor de 73ste jaar op de planken, maar de vereniging krijgt ook nieuw bloed. Dit keer geen debuterende acteurs, maar de al vrij uitgebreide groep is wel aangegroeid met nieuwe leden: Simon Delarue (technische ploeg), Heidi Desmedt en Conny Abeel (beiden leescomité), Annelies Van Hamme (actrice) en Andreas Vanhauwaert (acteur). Het stuk dat men dit jaar wil brengen, ‘De kat in de kelder’, is van de hand van Pol Anrys. Een dakloos gezin wordt bij Evarist en Serafine Tanghe in huis gehaald. Een goed idee ? Of toch niet ? Het gezin van Felix en Karin wordt ondergebracht in de kelder. Daar zijn ze overduidelijk niet zo gelukkig mee. Ze bedenken een snood plan om uit hun ellende te ontsnappen. En dat geeft natuurlijk aanleiding tot komische situaties, grappige dialogen en kattige gesprekken. “Het gaat om situatiehumor, maar er zit ook best wel wat actie in”, zegt An Deryckere. Ze neemt nu voor de derde keer de regie bij De Lanteern in handen, maar wie meer wil weten, moet dus maar een kijkje aan nemen.

Afgelopen weekend was De Lanteern opnieuw op toneelweekend te gast aan de kust

De cast bestaat dit jaar uit Johan Vandoorne, Katrien Lecluyse, Sofia Vanhaverbeke, Fanny Oplinus, Marleen Eeckhout, Dieter Beernaert, Rik Delarue, Dorine Dewitte, Bart Verbeke en Shirley Seynaeve. Marieke Declercq is regie-assistente en de souffleur heet Michaël Verschatse. Afgelopen weekend was een grote delegatie opnieuw op toneelweekend in Koksijde. “Er wordt daar uiteraard gerepeteerd, maar ook heel wat mensen die niet effectief mee spelen maar tot De Lanteern-familie behoren gaan met ons mee”, zegt voorzitster Sofia Vanhaverbeke.

Ze wil ook de sterke technische ploeg nog eens bedanken, die ook dit jaar weer zal zorgen een mooi decor en de volledige medewerkersploeg die ervoor zorgt dat alle voorstellingen vlekkeloos verlopen.