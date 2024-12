Mauro schittert in Peter Pan

Het zijn nog maar eens hoogdagen voor Mauro Degroote. Hij schittert momenteel als Janneman Darling in de familiemusical ‘Peter Pan’, die vorige week in première ging in Antwerpen. “De sfeer in de groep is fantastisch. Ik ben blij dat ik er weer bij ben. Dit smaakt naar meer”, klinkt het enthousiast.

Acteren, op een podium staan, schitteren in films… Het is altijd een droom geweest van Mauro Degroote (14), die in het derde middelbaar ‘richting muziektheater’ zit in het MUDA (Atheneum voor Podiumkunsten) in Gent en samen met papa Geoffrey Degroote, mama Dagmar Lefevre en jongere zus Emilia in de De Taeyelaan woont. In 2002 kwam hij een beetje ‘per ongeluk’ in het musicalwereldje terecht. “Mijn zus danst ballet in Balletschool Raymonda en daar volgde ik tijdens de paasvakantie een musicalkamp”, start Mauro zijn verhaal.

“Dat werd een meevaller. Ik mocht de hoofdrol spelen in Pinokkio… Blijkbaar zag danspedagoge-choreografe Wendy Demeyere enig talent in mij want ze stelde voor om een filmpje te posten en mij kandidaat te stellen voor een rol(letje?) in de musical ‘Charlie and the Chocolate Factory… Daarmee is het allemaal begonnen. Dat het uiteindelijk zo’n vaart ging lopen, had ik misschien wel stilletjes gehoopt maar uiteraard nooit verwacht…”

Kruimeltje

“Na ‘Charlie and the Chocolate Factory (Charlie Bucket) en ‘A Christmas Carol’ (Tiny Tim) ben ik met ‘Peter Pan’ ondertussen aan mijn derde productie toe bij Deep Bridge. Tussendoor stond ik ook al op de planken van ‘Les Misérables’ en ‘Marie-Antoinette’. Momenteel speel ik ook mee in ‘Kruimeltje en de strijd om de goudmijn’, minder bekend bij ons maar een echte klassieker in Nederland. Tot eind februari vertolk ik er nog een 15-tal keer de hoofdrol van Kruimeltje.”

“In ‘Peter Pan’ speel ik Janneman Darling. Alle voorstellingen verliepen tot nu toe quasi vlekkeloos. Ik amuseer me enorm. Logisch als je weet dat ik echt mag ‘vliegen’ in die grote show. Musical is echt mijn ding. Ik droom er van om later naar de Fontys Academy of the Arts in Nederland of naar het Conservatorium in Brussel te gaan en later mijn beroep te maken van musicalartiest.” (DRD)