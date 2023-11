Mattijs Degrande brengt ode aan minder bekende stand-upcomedians met ‘Klein circuit’

De Philippe Geubelsen en Alex Agnews van deze wereld kent iedereen, maar in Vlaanderen zijn er meer dan 100 comedians. Die treden op in cafés en kleine zaaltjes én leggen er ook hart en ziel in. Mattijs Degrande interviewde 15 van die nobele onbekenden en verzamelde de gesprekken in het boek ‘Klein circuit’.

Cultuurcentra in centrumsteden, Lotto Arena’s of Sportpaleizen, voor de Alex Agnews, Philippe Geubelsen en Xander De Rijckes van deze wereld is het hun natuurlijke habitat – als ze al niet achter de micro van een podcast- of radiostudio of voor de camera staan. Vraag aan de gemiddelde Vlaming of ze een stand-upcomedian kennen, dan zal er een handjevol namen terugkomen.

Maar in Vlaanderen zijn er meer dan honderd komieken. Geen grote podia voor hen, wel de achterafzaaltjes van groezelige cafés waar het podium opgebouwd is uit bierbakken. Een van hen is Wevelgemnaar Matthijs Degrande. Hij brengt nu een ode aan die onderbelichte stand-uppers met het boek ‘Klein circuit’.

Hij interviewde 15 collega’s die vooralsnog niet de grote bekendheid genieten. Al is dat relatief, zo stond Jeremy Baltii intussen in de finale van Humo’s Comedy Cup en is Jo Verhenne ook bekend in haar hoedanigheid van columnist bij Het Nieuwsblad. “Ik koos hen voor uiteenlopende redenen, maar allen hebben ze al naam gemaakt in dat kleine circuit”, vertelt Mattijs.

Met hen knoopte hij gesprekken aan over hun ervaringen, hun drijfveer, hun ambities en veel meer. “De verhalen zijn uiteenlopend, al valt op dat vrijwel iedereen ooit een workshop volgde”, vertelt Mattijs. “Iedereen steekt er werk en tijd in, het is niet gewoon wat kluchtjes op een podium vertellen. Sommigen rijden twee uur om nog geen tien minuten op te treden. Voor sommigen gewoon omdat ze het gevoel hebben dat het hun leven beter maakt.”

Ode

Ook de verhalen over erbarmelijke omstandigheden spreken tot de verbeelding. “Al is het meestal wel goed georganiseerd hoor. Er zijn wat basisprincipes, zoals dat het duidelijk moet zijn voor het publiek wat stand-upcomedy is. Op een koffietafel bij een seniorenbeweging de vraag krijgen of je daar gewoon wat gaat staan vertellen, dat is geen goed begin.”

Zijn boek is een ode, maar tegelijk ook een oproep om dat circuit eens uit te proberen. “Vaak wordt gedacht dat enkel bekende namen grappig zijn, maar dat klopt niet. Elke avond is er wel ergens in Vlaanderen comedy te beleven. Ga eens naar een open mic, je zal zeker lachen. En als je niet lacht, dan is het ook een ervaring waarover je kan vertellen.”

‘Klein circuit’ telt 90 pagina’s en kost 17 euro. Het boek van Mattijs is te koop via zijn website www.onuitverteld.be of tijdens de boekvoorstellingen. Die vinden plaats op 25 november in De Vrolijke Viking in Gent, op 1 december in Cultuurcafé ’t Parlement in Harelbeke en 21 december in Cultuurcafé De Leest in Izegem. “Zie het alleszins niet als de doorsnee boekvoorstelling. Het is een comedynight, waar het boek als het ware tot leven komt.” (JD)