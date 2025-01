Maffiakomedie bij Vondeling

Toneelkring De Vondeling gaat met zijn nieuwe productie de criminele toer op. Het stuk The Godmother is een onvervalste maffiakomedie in een regie van John Schouppe en naar het werk van Luuk Hoedemaekers. De negen acteurs zitten niet om een misdaadje verlegen en hopen op een… bomvolle zaal.

De opvoeringen hebben plaats op zaterdag 1, woensdag 5, vrijdag 7 en zaterdag 8 februari om 20 uur in het cultuurcentrum de Brouckere. Ze worden een regelrechte aanslag op de lachspieren.

Opvallend: vier jongeren maken voor het eerst deel uit van de cast. Stan Desimpelaere, Jevve Dewulf, Galina Deschacht en Aline Madou voelen zich als een vis in het water in de wereld van drugstrafiek, listen en intriges en staan te popelen van ongeduld om hun jong talent aan het brede publiek te tonen. Ze acteren samen met de ervaren Martine Werbrouck, Cathy Legley, Jurgen Vancouillie, Heidi Desimpelaere en… regisseur John Schouppe. Die vervangt in extremis Frank Arnou, die door een medische ingreep jammer genoeg verstek moet laten gaan.

Misverstanden alom

Het verhaal neemt de toeschouwers mee naar de verouderde, wat marginale villa van de familie Carleani. Carlo, de zoon van maffiabaas Marcello, is tot over zijn oren verliefd op Lies, maar wordt plots geconfronteerd met de brute moord op zijn vader: de Godfather is niet meer. Tijd om te rouwen is er niet, want de zaak moet draaiend gehouden worden en elk ‘pakje’ geleverd. Donna Monica, de moeder van de clan, neemt de lege plek in als hoofd van de familie en onderhoudt de contacten met het drugskartel.

Eigenlijk zou zoon Carlo de zaak moeten overnemen, maar die zit gekneld tussen zijn liefde voor Lies en het gedwongen huwelijk dat zijn moeder op poten heeft gezet. Angelo, manusje-van-alles, moet die trouwerij saboteren.

Persoonsverwarringen en misverstanden volgen elkaar snel op en zorgen ervoor dat zowat alles in het honderd loopt. Of Carlo een uitweg vindt en of hij alsnog in het huwelijk treedt, valt te bezien. The Godmother is duidelijk niet de eerste de beste. (JS)

De toegangskaarten kosten 12 euro en zijn online te koop via www.ticketwinkel.be.