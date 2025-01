Lut voor het laatst op de planken bij ‘t Schijnwerpertje

Met de komische thriller Lijk Gezocht hoopt ’t Schijnwerpertje opnieuw vijf keer de Poelkring te vullen tussen zaterdag 8 en zondag 16 februari. Op de planken staan de vertrouwde spelers, maar voor Lut Overbergh wordt het haar veertigste en laatste productie. Ze neemt afscheid van de toneelvereniging met een dankbare dubbelrol.

De oude baron de Pessemier is overleden en zijn stiefdochter Germaine hoopt op een grote erfenis, die zij alleen maar met haar tweelingzus Marguerite hoeft te delen. Door de hevige regenval komt het notarisduo Jansen en Janssens te laat op het kasteeldomein en als ze uiteindelijk toch arriveren, denkt Germaine dat zij de begrafenisondernemers zijn. Als uiteindelijk begrafenisondernemer Buyle arriveert, blijkt het lichaam van de baron verdwenen te zijn. Zo begint de korte inhoud van ‘Lijk Gezocht’, de 42ste productie van toneelvereniging ’t Schijnwerpertje.

Glansrol voor Lut

Regisseur Luc Callewaert kan weer op zijn trouwe leger acteurs rekenen: Rebecca Degroote (secretaresse Alice Braem), Edith Arnaert (kok Irma), Elise Ligneel (dienstmeisje Louise), Koen Dael (chauffeur Paul Willems), Pieter Demeulemeester (dokter Vogel), Tina Lannoy (begrafenisondernemer Donna Buyle) en Rudy Vanhaverbeke en Ben Storme (notarissen Jansen en Janssens).

Maar de glansrol is weggelegd voor Lut Overbergh. Meteen wordt het de laatste keer dat ze speelt voor ‘t Schijnwerpertje. “Na 40 jaar, waarvan 38 jaar op de planken, stop ik ermee”, zegt Lut. “Slechts twee keer was ik er niet bij door zwangerschap. Ik heb het altijd heel graag gedaan, maar ik ben nu 65 en vind dat een ideale leeftijd om met pensioen te gaan. Ik ben ook al meer dan 30 jaar secretaris en dat werd almaar meer werk. Nu mogen de jonge gasten Pieter Demeulemeester en Rebecca De Groote dat overnemen.”

Geen definitief afscheid

“De hoogtepunten waren natuurlijk de stukken waarin ik een grote rol had. Dat vond ik geestig. Ook dit jaar heb ik een geestige en dankbare rol, ideaal om mee af te sluiten”, zegt Lut, die in de huid mag kruipen van zowel Germaine als Marguerite. “Een definitief afscheid van het acteren is het nog niet, want ik zal nog meedoen aan theaterwandelingen. Ik blijf ook zeker kijken naar ’t Schijnwerpertje. Mijn man Paul Thorrez blijft immers actief als decorbouwer.”

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 8 (20 uur), zondag 9 (17 uur), vrijdag 14 (20 uur), zaterdag 15 (20 uur) en zondag 16 februari (17 uur). “Zaterdag 11 januari begint de kaartenverkoop vanaf 10 uur. Dat gaat via ticketwinkel.be, maar ook in ’t Klasje van 10 tot 12 uur”, besluit regisseur Luc Callewaert.