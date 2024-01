Les Argonautes brengt met ‘KANO’ theatercircus rond vluchten van je thuisland

Op zaterdag 27 januari om 20.30 uur in Budascoop brengt het Waalse gezelschap Les Argonautes de beklijvende voorstelling ‘KANO’. “Een voorstelling die je niet onberoerd zal laten over het vluchten van je thuisland naar het onbekende”, zegt artistiek coördinator Aukelyn Allary.

Onder de noemer SOIREE PERPLX organiseert PERPLX, met hun thuisbasis in Marke, tijdens het cultuurseizoen steeds interessante circusvoorstellingen die als voorbeeld gezien kunnen worden voor de sector. “Omdat ze anders zijn en/of ons doen nadenken, en dat in samenwerking met Schouwburg Kortrijk”, vertelt Aukelyn. “PERPLX ondersteunt jonge, (inter)nationale circusmakers in het maken van hun voorstellingen. Met sommige artiesten, zoals Les Argonautes, heeft PERPLX een langlopend traject. Ze hebben al heel wat kilometers op de teller staan, maar maken nog steeds verfrissend theatercircus rond sociale thema’s. Ook ‘KANO’ is een visueel sterke en actuele voorstelling waar drie verhalen worden verteld aan de hand van woordeloos theater en circus.”