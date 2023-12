Laatste tickets voor eindejaarstoneel Groeiende Ginste: “Acht keer spelen voor volle zaal”

Wie straks Groeiende Ginste aan het werk wil zien, zal zich moeten reppen. De plaatsjes worden schaars nu al 1.400 van de 1.700 tickets de deur uit zijn, aldus voorzitter Filip Vanstaen. Men komt van heinde en ver voor de jaarlijkse komedie van het toneelgezelschap. De eerste opvoering is op vrijdag 5 januari om 20 uur in de grote Eenaemezaal van Mandelroos.

Voor het tweede jaar op rij wordt voor de opvoeringen van het eindejaarstoneel verhuisd van de Ginstezaal naar het centrum, waar het gezelschap kan gebruikmaken van de prachtige accommodatie in Mandelroos. “Voor ons was het een beetje een gok. Vroeger werd er steevast gespeeld in de Ginstezaal, maar die werd veel te klein door de groeiende belangstelling en er kroop enorm veel werk van de vrijwilligers in om de zaal klaar te krijgen. We verlaten wel een beetje onze vaste stek, maar dat is een succesverhaal gebleken. Hier in Mandelroos hebben we de perfecte accommodatie met uitschuifbare tribune. Bovendien is er een bar waar niets moet klaargezet worden en een zeer ruime parking voor de bezoekers. Van onze vaste bezoekers kregen we alleen maar positieve reacties. Het komt erop neer dat er in comfortabele omstandigheden naar de opvoering kan gekeken worden en daar is het ons om te doen”, aldus een zeer enthousiaste voorzitter.

Komedie

“Zoals steeds werd er gekozen voor een komedie. Het Ginstetoneel is een soort uitlaatklep. Onze aanhang komt naar het toneel kijken om eens hartelijk te kunnen lachten. Voor zwaarbeladen stukken moeten ze maar naar steden als Gent of Kortrijk. Onze keuze is een succesverhaal en daar willen we bij blijven. Vergeet niet dat wij er gemakkelijk in slagen om tot acht keer toe te spelen voor een volle zaal”, gaat Filip verder.

“Dit keer kozen we voor het stuk Bedankt Lieve Ouders van auteur Yves Casper, onder leiding van onze huisregisseur Bart Durieux. Over het stuk zelf kunnen we verklappen dat het gaat over Lisette en Gust, die 45 jaar getrouwd zijn. Hun oudste dochter Martine nodigt haar broer Guillaume en haar zus Astrid met haar man Rudi op een avond uit om samen plannen te maken voor een verrassingsfeest. Maar Lisette en Gust zorgen zelf ook voor een verrassing wanneer ze op dezelfde avond onverwacht op bezoek komen. De plannen voor een groot feest lijken in het water te vallen. Dan besluiten ze maar om een gewoon feest te organiseren, maar dat wordt er alsnog eentje vol verrassingen, zo blijkt.”

Op de planken schitteren Celine Damman, Regis Lefebre, Isabel Verbeure, Ivan Vandevoorde, Mathijs Deconinck, Filip Vanstaen, Celine Verstraete, Filip Spiessens, Leen Duyck, Patrick Duyck en Maddy Decraemer.