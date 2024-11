Kunstkring Richten brengt vanaf 9 november nieuw stuk Almost, Maine: “Dit smaakt zeker naar meer”

Op 9, 12, 15 en 16 november kan je in de Stadsschouwburg terecht voor het nieuwe stuk van Kunstkring Richten: Almost, Maine. In de cast is er de terugkeer van Alice Rottey (24) en het debuut van Cyrelle Houtsaeger (31).

Alice Rottey (24) deed vroeger al mee bij Richten, maar toen zat ze nog in het middelbaar. Nu is ze terug van weggeweest. “Ik ben afkomstig uit Ieper, maar pendel nu vanuit Gent”, vertelt Alice, die daar taal -en letterkunde studeert. Ze volgt nu de educatieve master Frans-Latijn, om later les te geven. “Het stuk telt veel aparte scenes en dialogen, waardoor ik niet elke repetitie de verplaatsing hoef te maken. Het was dus perfect te combineren. Theater is een passie voor mij. Ik had even het idee om een opleiding te volgen in het acteren, maar ik doe het liever als amateur. Het is voor mij een manier om mijn emoties te tonen. Ik durf meer op de planken. Vroeger was ik verlegen en gereserveerd.”

Over de liefde

Alice komt aan bod tijdens twee dialogen in het stuk dat over liefde gaat. “Olivier Demets is mijn tegenspeler. In het ene verhaal ben ik een meisje dat trouwt en is Olivier mijn ex. Bij mijn tweede rol maak ik deel uit van een koppel waar de chemie is uitgewerkt.”

Intussen zitten ze in de laatste rechte lijn en repeteren ze al in de Stadsschouwburg. “In augustus zijn we begonnen en vrijdag is de eerste van vier voorstellingen. Het is een fijne cast. Met verschillende acteurs speelde ik al samen en ook regisseur Frank Degruyter kende ik al. Het smaakt zeker naar meer, al moet ik nog bekijken of het praktisch haalbaar blijft.”

Eerste keer

Een volledige nieuwkomer is Cyrelle Houtsaeger (31). Zij is afkomstig van Koksijde en kwam na haar studies dierengeneeskunde in Merelbeke in 2019 in Kemmel terecht. Intussen doctoreert ze aan de UGent. “Ik heb vroeger nog toneelervaring opgedaan in het lager en middelbaar. Toen ik ging verder studeren, kon ik dit niet langer combineren. In 2019 kwam ik voor het eerst in contact met het bestuur van Richten. Toen waren ze echter al bezig met een voorstelling. Daarna volgde corona en werd ik mama van een dochtertje. Dit jaar volgde een bericht van Joris Marrecau. Hij vertelde dat ze dringend een relatief jonge vrouw zochten. Ik heb de kans met beide handen gegrepen. Almost, Maine is mijn eerste grote toneelervaring, maar wat ik hoop dat het niet mijn laatste zal zijn. Het is een uitdagende ervaring geweest en het is nu uitkijken naar de voorstellingen. Alle stukjes vallen stilaan in elkaar.”

De voorstellingen van Almost, Maine zijn op 9, 12, 15 en 16 november om 20.15 uur in de stadsschouwburg Ieper, Vandepeereboomplein 3 8900 Ieper. Info en tickets: www.toneelrichten.be en via het Perron, 057 23 94 80.