Kunst & Vreugd kiest voor ‘Truckstop’ met drie acteurs: “Een prachtig intens en aangrijpend theaterstuk”

De Hoogleedse toneelvereniging Kunst & Vreugd brengt vanaf woensdag 20 november vier opeenvolgende avonden het stuk ‘Truckstop’ op de planken.

‘Truckstop’ is een intens en aangrijpend theaterstuk over Katalijne, een jonge vrouw die samen met haar moeder een truckerscafé runt. Hun leven aan de rand van de snelweg verandert wanneer de jonge vrachtwagenchauffeur Remco in hun leven komt.

Het stuk gaat voornamelijk over het maken van keuzes en snijdt daarnaast enkele herkenbare thema’s aan. Mieke Remmerie, Astrid Sercu en Jarno Vanhuyse zijn de acteurs van dienst, de regie is in handen van Steven Duyck.

“Dit is de vijfde keer dat ik de regie voor Kunst & Vreugd voor mijn rekening neem”, meldt de regisseur. “Het is inmiddels vijf jaar geleden dat we het stuk ‘Desperado’ vertolkten.”

Een verborgen parel

“‘Truckstop’ is een verborgen parel van Lot Vekemans die ik graag wilde regisseren. Hoewel dit stuk vaak in het buitenland wordt opgevoerd, is het in Vlaanderen zelden te zien. Het toneelstuk is prachtig geschreven en vernuftig opgebouwd, wat het zowel voor de spelers als het publiek uitdagend maakt.”

“Met slechts drie rollen biedt het stuk de kans om diep te graven, en dat hebben Astrid, Mieke en Jarno dan ook gedaan. Hun gedrevenheid heeft enorm bijgedragen aan de vormgeving van ‘Truckstop’. Voor mij was het een cadeau om met hen samen te werken. Het gezamenlijk onderzoeken, ploeteren en analyseren heeft de voorstelling alleen maar krachtiger gemaakt.”

Drie acteurs

Mieke Remmerie is een vaste waarde en schittert zo goed als elk jaar op de Hoogleedse planken. Het is de tweede keer dat ze met haar zoon Jarno op het podium staat. Jarno speelde al in drie eerdere producties mee, maar keert nu dus terug na een pauze van een paar jaar. Astrid Sercu is vooral bekend vanwege haar rol in de Ketnet-serie ‘Galaxy Park’. Verder is ze ook auteur van jeugdboeken.

De voorstellingen vinden plaats op woensdag 20, donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november, telkens om 20 uur in De Gulden Zonne.

Tickets kosten 11 euro (5,5 euro met een vrijetijdspas) en kunnen aangekocht worden via webshop.hooglede.be.