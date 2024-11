Kruiseikse Toneelvrienden brengen tijdens jubileumjaar vier voorstellingen van komedie ‘Wijlen baron Zizi Sans Balzack’

De Kruiseikse Toneelvrienden spelen twee weekends de komedie ‘Wijlen baron Zizi Sans Balzack’. Met Evelien Bulckaen, Jelke Dewitte en Carl Ramon staan maar liefst drie nieuwkomers op de planken. De Kruiseikse Toneelvrienden bestaan ondertussen 50 jaar.

De voorstellingen vinden plaats in de parochiezaal op zaterdag 23 en 30 november telkens om 19 uur, zondag 24 november om 15 uur en vrijdag 29 november om 20 uur en zondag 24 november om 15 uur.

Baron Zizi Sans Balzack (Rudi Stofferis) heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Zijn echtgenote, barones Foefoe de la Prume (Anouschka Caillon), maalt er niet echt om. Trutangel (Nikita Depypere), de dochter, voert een melodramatisch stukje theater op, bijgestaan door haar echtgenoot Jean-Popol-Cyriel-André Petite Marchandises (Tom Forrest). Gravin Colette Grandderière (Mieke Vanmarcke), een verre nicht van de baron, komt af op de geur van het geld.

Kanunnik

Kanunnik Godefroid de Potence (Jurgen Rigole) wil ook een kruimeltje meepikken. Madame Jojo de la Hitti (Evelien Bulckaen), een oude courtisane, komt uit het niets opduiken. Theophiel (Carl Ramon), de butler, doet zijn uiterste best om het kaf van het koren te scheiden, maar… notaris Hilaire de Foefelair komt met een vreemdsoortig testament op de proppen, en Serpentine Toujourschaud (Jelke Dewitte), de jonge dienstmeid, weet meer, véél meer… En waar kan Boulette (Luc Lernou), de tuinman, gebleven zijn? Evelien Bulckaen speelt de rol van de hartsvriendin van de baron.

Kaartenverkoop

Net zoals de vorige keer doen Johan Vuylsteker en Tom Forrest samen de regie. Voor klank en licht staat ook Johan Vuylsteker in. Het grimeren gebeurt door Carine Forrest. De rolvoorzegging wordt verzorgd door Marie-Therese Vantomme. Voorzitter Annie Sarrazin zorgt voor de logistieke ondersteuning en Patrick Buyse voor het decor.

Kaarten kosten in voorverkoop 9 euro en aan de ingang 10 euro. Ze zijn te koop in het kantoor Forrest in de Nachtegaalstraat in Kruiseke, 056 31 34 34. Een deel van de opbrengst gaat traditioneel naar de werking van de dorpsschool De Graankorrel.