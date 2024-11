KLJ brengt ‘Boer zoekt slip’

Het toneelteam van de KLJ is druk in de weer met de voorbereidingen van een knotsgekke komedie, die ze op de planken zal brengen. Dit jaar kozen ze voor ‘Boer zoekt slip’ van J. Zeitler in een regie van Koen Vandenbroucke. “We blijven trouw aan de traditie om jaarlijks een luchtig, komisch stuk te brengen dat onze toeschouwers bijna twee uur lang ontspanning bezorgt”, aldus acteur Aron Vandenberghe.

Volgend jaar bestaat de KLJ Meulebeke 100 jaar en is aan het 80ste toneelseizoen toe. Goed voor een eiken jubileum dat meteen ook de oudste toneelvereniging van Meulebeke typeert. ‘Boer zoekt slip’ is het verhaal van een rood damesslipje dat plots in de zakken van heel wat inwoners van de B&B terecht komt. Om een anderhalf uur durende komedie op poten te zetten is er dus niet veel nodig, dit rode damesslipje is de aanleiding voor een avond dolkomische toestanden.

Wanneer de boerenknecht een damesslipje leent van de meid om zijn goede vriend een hak te zetten, begint de miserie. Wanneer hij het slipje terug wil geven is zijn bazige bazin, ook B&B-uitbaatster, in de kamer. Het slipje wordt net op tijd verborgen in een jas die aan de kapstok hangt. De eigenaar van de jas stopt het slipje op zijn beurt in een andere jas en op die manier maakt het slipje een bewogen reis.

Wanneer de bazin het slipje vindt, beginnen de problemen pas echt. Wanneer de pensiongasten dan nog eens van kamer wisselen, gaan de poppetjes pas echt aan het dansen.

Rolverdeling

Voor deze dolle komedie zorgen Hanne Vanslambrouck, Louis-Arnaud Minne, Aron Vandenberghe, Wim Devos, Bram Tuytens, Jelle Vancanneyt, Emily Descheemaeker, Liesl Devos, Elien Vandeputte. Pascaline Leenkegt zorgt voor de tekststeun en Tim Christiaens is toneelmeester.

‘Boer zoekt slip’ wordt opgevoerd in het OC Vondel op vrijdag 29 november om 20 uur, op zondag 1 december om 15 uur, op vrijdag en zaterdag 6 en 7 december telkens om 20 uur en op zondag 8 december om 15 uur. Kaarten kosten 10 euro aan de deur en 9 euro in voorverkoop. (LB)

Kaarten bij Margo Vandekerckhove op 0471 43 63 51 en bij alle KLJ-leden.