Kinky Wesley en dochter Miss Stupid in DinsdagClub

Op zaterdag 30 november komt Don Vitalski’s Legendarische DinsdagClub opnieuw naar Oostende. Wie er dan ook weer bij is, is Kinky Wesley. Deze keer neemt hij zijn dochter Amber mee. “We hebben een nieuw typetje gecreëerd voor haar. Ze assisteert mij als Miss Stupid.”

‘The Return of Kinky Wesley’, zo kondigde Jurgen De Witte in augustus na tien jaar de comeback aan van zijn bekende typetje. Die comeback vond plaats deze zomer op Don Vitalski’s Legendarische DinsdagClub in Oostende. “Het was een succes. Op zaterdag 30 november komt de show voor de tweede keer naar Oostende en ik ben er ook weer bij. Ondertussen vorm ik samen met mijn jongste dochter een nieuw duo. We hebben een nieuw typetje voor haar gecreëerd. Amber assisteert mij als Miss Stupid.”

Het is dan wel de tweede keer in Oostende, maar Kinky Wesley en Miss Stupid traden tussenin nog op met de DinsdagClub. “We zijn al naar Gent geweest en onlangs naar de vaste club in Berchem. Ik had mijn nonkel mee. Hij had er niet zoveel zin in, omdat hij niet echt wist wat hij ervan moest verwachten. Maar hij vond het fan-tas-tisch! Het is dan ook écht een wervelde show vol spektakel. Een ode aan de levenslust. Je kan er pas over meespreken als je er echt bij bent geweest.”

Knuffelwerpen

De revue op zaterdag 30 november in Oostende vindt plaats in zaal De Vuurtoren. “Tientallen vedetten brengen een act. Het wordt opnieuw een bonte avond met zang, dans, acts, knuffelwerpen, burlesque, superveel ambiance én natuurlijk Miss Stupid en ik in mijn Elviskostuum”, aldus Jurgen De Witte. “Kinky Wesley was het nachtleven beu, maar dankzij de DinsdagClub heeft hij zijn vibe helemaal terug. Hij is weer op en top in zijn element op het podium!” (BC)

Tickets: vitalski3@gmail.com