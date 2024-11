KAT Slyps brengt vier voorstellingen op de planken

Liefhebbers van toneel zijn ook in december bij KAT Slypskapelle aan het juiste adres. De vereniging brengt vier voorstellingen van de komedie ‘Op de deur wordt niet geklopt’.

Toneelvereniging KAT Slypskapelle is inmiddels al jarenlang een vaste waarde in de gemeente. De vereniging ontstond bijna vijftig jaar geleden toen de lokale KWB en KAV enkele sketches speelden op hun kerstfeest. Die kleinere toneelstukjes groeiden al snel uit tot grotere stukken en een volwaardige vereniging. KAT brengt ieder jaar een komedie. Zo ook deze keer. “Erven of onterven? Overal gebeuren de meest rare dingen als er geld mee gemoeid is. Wie zijn James Bont, Juliette Van Vaerenburg, Jean Jacques van Schweinfurt en wat doen Babette, Jef, Aurora en Madame Cruchot daarbij? Als je dat wil te weten komen kom je best naar een van de voorstellingen van KAT Slyps”, aldus Erwin Samyn, communicatieverantwoordelijke van de vereniging.

Doldwaze situaties

KAT koos dit jaar voor Op de deur wordt niet geklopt, een komedie van Davy Leers en Gunther Ceuppens. Philippe De Smet, Caroline Soete, Dries Vanderhaeghe, Katrien Terryn, Gerdy Deceuninck en Carina Commeyne zijn deze keer de acteurs van dienst. Zij brengen in december vier voorstellingen waarin er tal van doldwaze situaties de revue passeren. KAT staat op zaterdagen 14 en 21 december en op zondagen 15 en 22 december op de planken in zaal D’Oude Schole aan de Strobomestraat in Slypskapelle. De voorstellingen op zaterdag vangen aan om 20 uur, op zondag beginnen de toneelspelers er al om 17 uur aan.

De kaartenverkoop voor de toneelvoorstellingen is inmiddels gestart. Tickets kosten 8 euro en zijn verkrijgbaar via het telefoonnummer 0486 34 16 81 of via de Facebookpagina ‘Toneel Slypskapelle’. “We hopen ook dit jaar de vele bezoekers een mooie, ontspannende avond te bezorgen”, aldus de enthousiaste leden van KAT.