Karel van Manderghesellen met ‘Kerkhofblommenstraat’: “Ontroerend, grappig en volks”

Na het platina jubileumfeest van toneelkring De Karel van Manderghesellen slaan de acteurs weer de hand aan de ploeg om een nieuw toneelstuk op de bühne te brengen. Acht vrouwen en een jonge meid brengen ‘De Kerkhofblommenstraat’ van Lara Taveirne tot leven. Regisseur van dienst is Luc De Ruelle die bij de Karels al tekende voor de ‘Caraïbische Zee’ en ‘Albertine in Vijf Tijden’.

“’De Kerkhofblommenstraat’ voert ons terug naar de jaren ‘20 van de vorige eeuw”, aldus Luc De Ruelle. “De Grote Oorlog ligt nog in eenieders geheugen. Op het chrysantenveld wroeten vrouwen in de aarde en in het verleden. Het is hun taak om de dood aan te kleden. Rebecca is de enige dochter van Gerard, de baas van de kwekerij. In haar puberale overmoed besluit ze om op het chrysantenveld van haar ouders te werken. Tussen de volkse arbeidsters hoopt ze warmte te vinden die haar kille moeder haar niet kan geven. Met de voeten in de aarde luistert ze naar de verhalen van de kweeksters die precies uit een andere wereld lijken te komen. Het wordt al snel duidelijk dat hun levens veel meer met elkaar verweven zijn dan ze dacht. Groeit een meisje even snel als een kerkhofbloem en is iemand ooit helemaal klaar voor de waarheid?”

Rolbeleving

Volgende acteurs geven gestalte aan het stuk: Els Berus is Ruth, een alleenstaande moeder met twee kinderen, Charlotte Claeys is Sarah als meisje van dertien verliefd geworden. Wat een niemendalletje had moeten zijn, heeft haar leven bepaald, Sibille Debacker is Maria, ze heeft twee kinderen en is getrouwd met Henri maar elke avond praat ze nog met haar jeugdliefde Aloïs.

Alyssa Debommarez is Rebecca de enige dochter van de baas van de kwekerij, Lieze Derhore is Rika, de dochter van Berendina, Linda Devolder is Anna, de oudste van de vrouwen op de kerkhofblommenkwekerij, Claudine Vande Capelle is Rosette een weduwe die reeds jaren werkzaam is tussen de bloemen voor de doden, Martine Vaernewyck is Berendina die met haar man een koeienboerderij had diep in de polders… tot op een vroege ochtend…., Margot Ulubas is Katrientje. (LB)

Kerkhofblommenstraat wordt vertoond in zaal Ter Deeve, Bonestraat op vrijdag 13 december om 20 uur, zaterdag 14 december om 20 uur, zondag 15 december om 16 uur, maaandag 16 december op 20 uur en op woensdag 18 december om 20 uur. De deuren gaan één uur voor de aanvang open. Toegangsprijs: 11 euro.