Karel Van Mander-Ghesellen verrassen met ‘Almost Maine’

Koninklijke toneelvereniging De Karel Van Mander-Ghesellen tapt met ‘Almost Maine’ uit een totaal ander vaatje dan gewoonlijk. Het is een relatiekomedie, gespeeld in negen fragmenten, met de liefde als rode draad doorheen de ontmoetingen tussen gewone maar ook bijzondere mensen.

Almost Maine is tot op heden het meest gebrachte toneelstuk op de Noord-Amerikaanse highschools. Het is een verzameling van negen mini-toneelstukjes met een intro en een epiloog over liefde. Alle stukjes spelen zich af in Almost, een denkbeeldig, pittoresk gehucht in het noorden van de staat Maine. Negen koppels bekijken op een koude, heldere vrijdagnacht het noorderlicht. Ieder koppel is op zoek naar de liefde. Omdat de liefde nu eenmaal heel complex is, moeten alle betrokkenen goed op hun tellen passen. Enerzijds kan één verkeerde handeling of uitspraak zware gevolgen hebben voor het verder verloop van de relatie, anderzijds kan een gegrepen kans, een zoete uitspraak of een tedere handeling het ultieme geluk opleveren.

18 acteurs

Almost Maine is een gevat, origineel en verrassend stuk waarin men de liefde ontmoet in zowat al haar facetten. Staan op de bühne: Sibille Debacker, Johan Coppens, Chris Vergote, Raymonde Kesteloot, Luc Masschelein, Sonja Declerck, Anneke Dejonghe, Guido Devolder, Pieterjan Beheydt, Nina Dewulf, Geert Tallieu, Katelijne Van Daele, Bieke Honoré, Tiny Buyse, Jan Buyse, Ann Verbeke, Linda Devolder en Kurt Lisabet. Voor de regie zorgt Francis Verhaeghe. (LB)

‘Almost Maine’ wordt gebracht op woensdag 6 december om 20 uur, vrijdag 8 december om 20 uur, zaterdag 9 december om 20 uur, zondag 10 december om 16 uur en op zaterdag 16 december om 20 uur telkens in zaal Ter Deeve, Bonestraat 24 in Meulebeke. Tickets kosten 11 euro. Info en tickets: www.dekarels.be.