Kabaresque viert vijfde editie in Track met Zoe Bizoe als hoofdact

Kabaresque, de sprankelende revueavond van The Cherry Dots, komt terug naar muziekcentrum Track op zondagavond 6 april voor haar vijfde editie. Dit unieke evenement combineert burlesque, cabaret en variété in een onvergetelijke avond vol glamour, humor en sensualiteit.

“Speciaal voor deze feesteditie verwelkomen we Zoe Bizoe, internationaal gerenommeerd burlesque-artiest en geliefd om haar originele stijl en scherpe humor”, zegt Ronja Callaerts, medeoprichter van The Cherry Dots.

Kabaresque is een must-see voor iedereen die houdt van kunst, dans, theater en een vleugje nostalgie. © Luc Depreitere

“Kabaresque is niet zomaar een avondje uit, het is een volledige beleving! Verwacht een mix van prachtige kostuums, betoverende choreografieën en meeslepende muziek in een warme, intieme sfeer. Naast Zoe Bizoe schitteren ook de Cherry Dot-artiesten, studenten en enkele verrassingsacts op het podium, goed voor maar liefst 40 artiesten on stage.”

Tickets zijn verkrijgbaar via www.thecherrydots.be/kabaresque.