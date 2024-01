Josefien (27) treedt bij toneelgroep Podi in de voetsporen van haar overleden vader: “Vaak aan mijn papa gedacht”

Toneelvereniging Podi brengt in februari acht keer de komedie ‘De schoonste dag’ op de planken. Voor Josefien Degrande (27) wordt een bijzondere voorstelling. De Roeselaarse stond in 2008 al eens op de planken als kind, maar treedt nu in de voetsporen van haar opa Gustaaf, haar papa Patrick en haar mama Triene. “De eerste repetities heb ik wel aan mijn overleden papa gedacht, die hier vroeger regisseur was.”

De familie van Josefien Degrande ademt toneel. Haar inmiddels overleden opa Gustaaf Vanhaverbeke stond mee aan de wieg van toneelgezelschap Podi, dat vorig jaar nog zijn vijftigste verjaardag vierde. Mama Triene speelde vroeger ook mee, maar is nu vooral gekend van MoorTdinee. “Ook mijn papa Patrick Degrande was gekend bij Podi. Hij speelde hier verschillende rollen en hij was ook regisseur.”

Dat Josefien en haar zus Paulien ook op de planken zouden staan, stond dus in de sterren geschreven. In 2008 stonden ze beiden op het podium in het stuk ‘In De Mirroir’. “Ik speelde toen een kinderrol”, herinnert Josefien zich.

Droom doorprikt

In 2009 is haar vader Patrick overleden. “Samen met mijn zus en mama speelden we kort daarna mee in de sociaal-artistieke productie Maustrofobie van Tom Ternest. We hebben daar als gezin veel aan gehad”, zegt Josefien.

Ze studeerde inmiddels toneel in Brugge en probeerde via een ingangsexamen aan het KASK in Gent en de School of Arts in Antwerpen haar droom om door te breken in de wereld van toneel en theater te verwezenlijken. “Ik geraakte niet door het examen”, zegt ze. “Mijn droom was doorprikt, waardoor ik voor iets heel anders heb gekozen.” Na het behalen van twee bachelordiploma’s is Josefien inmiddels aan de slag als opvoeder in het VTI in Brugge.

MoorTdinee

Ondanks die ommezwaai bleef Josefien gebeten door toneel. “Drie jaar geleden had mijn moeder een vrouw te kort voor het MoorTdinee”, zegt Josefien. Ze viel toen in en had onmiddellijk de smaak weer te pakken. De afgelopen jaren trad ze tientallen keren op met MoorTdinee terwijl de toeschouwers genoten van het toneel en het bijhorende eten.

“Klein memeetje is inmiddels 98 jaar, maar het zou mooi zijn mocht ze ook dit jaar kunnen komen kijken”

Ook Bernard Delbeke en Lucie Leenaert maken al enkele jaren deel uit van het team van MoorTdinee. Dit jaar maakte ook Brecht Vanneste zijn debuut. “Zowel Bernard, Lucie als Brecht spelen ook bij Podi. Ze zochten nog naar een man om mee te spelen tijdens hun nieuwe productie. Waarom ze uiteindelijk bij mij terechtgekomen zijn weet ik niet”, lacht Josefien.

Klein memeetje

Ondertussen zijn de acteurs van Podi al wekenlang aan het repeteren voor de reeks voorstellingen in februari. Ook Josefien, die de rol van een lesbisch personage op zich neemt. “Binnen mijn rol moet ik boertig zijn en veel drinken”, zegt Josefien ze met een brede lach. Zij heeft het duidelijk naar haar zin bij Podi.

“Tijdens de eerste repetities heb ik wel vaak aan ons papa gedacht. Hoe speciaal zou het geweest zijn mocht hij hier ook nog regisseren?” Toch is Podi nog steeds een vereniging waar de familie erg bij betrokken blijft. Tante Christine, ook een vaste waarde binnen de vereniging, staat dit jaar samen met Josefien op de planken. “Vroeger kwam mijn grootmoeder, klein memeetje, naar elke voorstelling kijken. Ze zat ieder jaar en elke voorstelling op de eerste rij. Een keer heeft ze zelf meegedaan. Klein memeetje is er inmiddels 98 jaar, maar het zou mooi zijn mocht ze ook dit jaar kunnen komen kijken”, zegt Josefien.