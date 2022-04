Jeugdtheater Tresor uit Rollegem speelt met twee jaar vertraging ‘De geheime Kersentuin’: “Magie tegen wereld vol hebzucht”

Met twee jaar coronavertraging en enkele noodgedwongen wijzigingen in de rolverdeling, speelt jeugdtheater Tresor op zaterdag 14 mei ‘De Geheime Kersentuin’, “een stuk vol magie, waarin tegen de volwassenenwereld van hebzucht gestreden wordt.”

‘De Geheime Kersentuin’ is een herwerkt stuk van de Nederlandse schrijfster Marieke Nijmanting. “Het is een verhaal over koekjes, processen, rechtszaken… waarin sprookjes in verwerkt zijn”, vertelt Virginie Oosterlynck, die samen met An Kindt de regie voor haar rekening neemt. “Figuren uit ‘Alice in Wonderland’, ‘Reinaert de Vos’, ‘Peter Pan’, ‘De Geheime Tuin’ en ‘De Kersentuin’ vormen samen één geheel. Het is een toneelstuk vol magie, waarin tegen de volwassenenwereld van hebzucht gestreden wordt om kersen en gestolen taartjes.”

Rolverdeling

De rolverdeling moest wat aangepast worden. “We zijn twee jaar verder en kinderen worden ouder en groeien. We moesten er enkele een andere rol geven en voor anderen lukten de repetities niet meer. Er zijn een aantal spelers bijgekomen,” vertelt An Kindt.

Het stuk wordt opgevoerd in het PC in Rollegem, om 20 uur. Het duurt een uur en wordt zonder pauze gespeeld. De toeschouwers zitten aan tafeltjes. Voor en na de voorstelling is er theatercafé. Reserveren kan via 0479 45 15 31 of jongerentheatertresor@gmail.com. Volwassenen betalen 8 euro, kinderen tussen 6 en 12 jaar 3 euro, kinderen jonger dan 6 niks.

De acteurs zijn Anna Bouckaert (11), Amber Colman (12), Libaut Dejonckere (13), Ibe Dubus (16), Tom Van Bever (11), Cédric Vanoverberghe (12) en Anna-Lucia Verkest uit Rollegem, Tristan Delrue (23) uit Marke, Axelle Vanwynsberghe (14) uit Dottenijs en Ines Roobrouck (24) uit Pittem.

(ED)

(EDB – foto EDB)