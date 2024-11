Isabelle Beernaert opnieuw zelf op de planken

Op 23 november heeft in de Spil in Roeselare de West-Vlaamse première plaats van ‘La Dame en Noir’, de nieuwe productie van Isabelle Beernaert. Deze show heeft heel wat teweeggebracht voor de Kortrijkse choreografe: van hernieuwde energie na eenslopende ziekte tot eenontrafeld familiegeheim.

In2022kreeg danseres en choreografeIsabelle Beernaert, bij het grote publiek bekend dankzij onder meer So You Think You Can Dance, de hartverscheurende diagnose vanborstkanker. Net voor haar show Particles of God in première ging, viel ze uit en moest ze de creatieve leiding toevertrouwen aan haar dochter.

“Mijn ziekte is echter niet het enige aspect dat mijn leven overhoophaalde. Het blijkt namelijk dat ik, naast Franse en Belgische roots, ookIberisch en Noord-Afrikaans bloeddoor mijn aderen heb stromen. Mijn grootvader blijkt niet mijn biologische grootvader te zijn”, vertelt Isabelle. Nu, ruim anderhalf jaar na de vreselijke diagnose is ze aan de beterhand. Met haar gloednieuwe productie, La Dame en Noir, maakt ze een schitterendecomeback.

Persoonlijk ritueel

“Deze voorstelling is een geschenk dat ik mezelf moest geven na die diagnose. Ik vroeg me steeds af ‘Wat als ik nog maar kort te leven heb? Wat wil ik dan écht nog doen?’ Het antwoord was duidelijk: weer in beweging komen. Mijn emoties en ervaringen uitdrukken in dans en performance.Devoorstelling is uitgegroeid tot mijn persoonlijke ritueel, een gebed en een viering van dankbaarheid, genade, vreugde, passieen, bovenal, een onuitblusbaar levensvuur.”

La Dame en Noir is voor Isabelle als eenherbronningop artistiek vlak. “

“Tijdens mijn periode van reflectie was het mij opgevallen dat in al mijn creaties een donker figuur aanwezig was, vanaf het begin, en ging om The Dark Mother. Een krachtig symbool, ook wel bekend in vele culturen als onder meer de Zwarte Madonna. La Dame En Noir is gehuld in zwart, een kleur die, net als ikzelf, diepe symboliek draagt. Zwart absorbeert alle kleuren en staat voorvrede, stilte en de vruchtbare duisternisdie nodig is voornieuwe groei. Zoals een kind zich ontwikkelt in de donkere baarmoeder, zo draagt zwart de belofte van nieuw leven in zich.” (Peter Van Herzeele)

De vertoning begint om 20 uur. Tickets kosten 22 of 40 euro. Meer info en tickets:https://isabellebeernaert.com/nl/voorstelling/la-dame-en-noir