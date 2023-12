Ingooigemse toneelgroep Lust in ’t Schoone brengt ‘Altijd ’t zelfde’ op de planken

Koninklijke Toneelgroep Lust in ’t Schoone uit Ingooigem is zaterdag in première gegaan met haar nieuwe productie ‘Altijd ‘t zelfde’. Het is een Frans toneelstuk van de hand van Jean-Pierre Bacri en Agnes Jaoui dat indertijd vaak werd gespeeld in Frankrijk. De regie is in handen van Ludwig Poignie. In 1996 was er de succesvolle verfilming die een handvol Césars wist te veroveren.

Het thema van het stuk is de herhaling van telkens weer dezelfde routine binnen in een familie: elke vrijdag samen een aperitief en daarna naar een sterrenrestaurant; geen enkele zin in verdieping of een echt gesprek over de soms loodrechte verhoudingen onder de familieleden.

De motor die de sleur wél doorbreekt, situeert zich bij cafébaas Henri, die op die bewuste vrijdag iets vreselijks meemaakt, waarmee hij moeilijk kan omgaan. Het haalt de vrijdagroutine overhoop en maakt zo opgekropte spanningen in de familie los.

Alcohol verscherpt de troebele relaties nog wat meer. En zo wordt het publiek bijna voyeur in de troebele en fragiele verhoudingen tussen de leden van de familie Vergote. De herkenbaarheid is heel groot, de selfies bij de toeschouwers liggen voor de hand.

Jukebox uit 1948

Zo wordt Altijd ‘t zelfde een stuk over échte mensen, met levensechte twijfels, en onuitgesproken frustraties in het échte leven. Gesitueerd in een café dat, net als de familie zelf, zijn beste tijd heeft gehad.

Getuige de jukebox uit 1948, die maar half werkt, de onzichtbare en lamme hond die enkel nog wat kan janken, de wankele stoelen en tafels, het vergeelde decor.

Rots in de branding

Deze voorstelling wordt met pijn in het hart opgedragen aan geliefd bestuurslid Marnix Beernaert, die na een tragisch ongeval in Tsjechië overleed. “Hij was letterlijk meer dan 40 jaar de logistieke rots in de branding van ontelbare theaterproducties bij Lust in ‘t Schoone”, klinkt het. “We missen onze lieve duizendpoot Marnix ontzettend hard!”

Ook dit jaar wordt een deel van de opbrengst geschonken aan een goed doel. Dit jaar kozen ze voor Boven De Wolken, de vereniging van fotografen die ouders een gratis fotoreportage aanbiedt van hun sterrenkindje.