Inclusief theatergezelschap Krachttoer zoekt stemmen: “Ervaring is niet nodig, graag zingen volstaat”

Het CC Casino krijgt op 7 en 8 april het bijzondere theatergezelschap Krachttoer over de vloer. ‘Wijland’, een muzikale theatervoorstelling voor, door en mét Blankenbergenaars, kan nog extra stemmen gebruiken voor in het koor. “Graag zingen volstaat”, zegt regisseur Ann Vanneste.

Krachttoer is een project van de Brugse vzw Speling. Het inclusief theatergezelschap speelt op locatie en nodigt daarbij bewoners uit om mee te doen. “We spelen met een bijzondere cast: mensen met een psychische kwetsbaarheid of een beperking, maar ook gewone mensen met een hoek af”, glimlacht Ann Vanneste, de drijvende kracht achter het project.

“Dat van die ‘hoek af’ is overigens een uitdrukking van Guido, een van onze nieuwe spelers en broer van cineast Dominique Deruddere. Zijn vrouw Martine springt bij in de regie en daar ben ik bijzonder blij om”, klinkt het. Actrice Tania Van der Sanden is dan weer meter van het project, dat eerder werd uitgesteld door corona.

“We zijn ontzettend blij dat we na twee jaar wachten eindelijk weer op de planken kunnen staan. Onze spelers hebben hier zó naar uitgekeken”, aldus nog Ann Vanneste, die met haar bonte groep voor een uitdaging stond.

Relativeringsvermogen

“Met zo’n diverse groep moet je als regisseur over een uitstekend relativeringsvermogen beschikken, want het loopt wel eens anders dan verwacht. Maar de lat lag hoog voor deze voorstelling.” Wijland is een muzikale theatervoorstelling, opgebouwd rond het tragikomische verhaal van de familie Vermicelli die samenkomt voor de jaarlijkse herdenking van de mater familias.

Het stuk wordt tweemaal opgevoerd: donderdag 7 april om 20 uur en vrijdag 8 april om 16 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop of 12 euro aan de deur. Je kan ze bestellen aan de balie van het Infopunt Toerisme, Hoogstraat 2, of online: www.blankenberge.be/cultuurtickets. Het gezelschap kan trouwens nog extra stemmen gebruiken voor in het koor. Het repertoire bestaat uitsluitend uit Nederlandstalige liedjes, van Will Tura tot Paul Severs. “Ervaring is niet nodig. Graag zingen volstaat”, besluit regisseur Ann Vanneste. Ze is te bereiken op 0485 47 89 46.