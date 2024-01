In Deugd en Vreugd Vlamertinge brengt komedie in Ieperse stadsschouwburg

De Vlamertingse toneelvereniging In Deugd en Vreugd speelt op 28 februari en op 1 en 2 maart, telkens om 20 uur, de hilarische komedie Toc Toc en wijkt daarvoor uit naar de Ieperse stadsschouwburg.

Toc Toc wordt gespeeld in een regie van Poperingenaar Sander Tant, die ook het vorige toneelstuk De Naamloze Mens in Vlamertinge regisseerde. Sander geeft toneellessen aan de Academie in Poperinge. Toc Toc brengt het verhaal van zes patiënten met een dwangstoornis die een na een arriveren in de wachtkamer van een beroemde psychotherapeut. Ze moeten de tijd doden omdat de dokter vertraging heeft op het vliegveld. Terwijl Fred (Xavier Tant) aan het syndroom van Tourette lijdt en ongecontroleerd en meestal op ongelegen momenten vloekt, telt en berekent Alfons (Freddy Deberdt) alles, is Blanche (Chantal Blanckaert) bang voor ziektekiemen, heeft Marie (Julie Podeveyn) last van dwangmatige controle, moet Lili (Laura Denuwelaere) elke zin twee keer zeggen en kan Bob (Pieter Clauw) geen enkele grens overschrijden. Om het wachten op de dokter te verkorten, besluiten de patiënten om een gesprek aan te gaan en uiteindelijk zelf hun neuroses te accepteren.

Bewerking

Regisseur Sander Tant bewerkte het stuk en laat in afzonderlijke scènes de personen in hun dagelijkse leven zien.

“Naast al het komische is het vlotte stuk een vermakelijk pleidooi om de eigen toestand niet te serieus te nemen en vooral mild om te gaan met andermans eigenaardigheden”, vertelt Sander. “De humor zit niet in de afwijkingen van de personages maar in de manier waarop de ene patiënt de andere tegenwerkt. Als één persoon een afwijking heeft, valt dit op, als twee personen met een afwijking samen zijn is dit raar en als een hele groep een dwangstoornis heeft, creëert dit komische situaties.” (EG)

Tickets en info op www.indeugdenvreugd.be.